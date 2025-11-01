Vuelve a Tenerife el festival del libro y sus oficios

Puerto de la Cruz celebra del 11 al 15 de noviembre la segunda edición de DLibro, el festival del libro y sus oficios, una cita cultural que invita a descubrir qué sucede detrás de cada obra publicada y a conocer a los profesionales que dan vida al mundo editorial. El encuentro tendrá lugar en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC) y otros espacios del municipio, convirtiendo a la ciudad en un punto de encuentro para lectores, curiosos y amantes de la cultura escrita.
CINCO JORNADAS
Con el lema El festival del libro y sus cosas, busca acercar al público el universo que rodea al libro: desde la escritura y la traducción hasta el trabajo de librerías, editores y otros mediadores culturales. La programación reunirá durante cinco días encuentros, charlas, actividades educativas y propuestas abiertas a todos los públicos, para celebrar la lectura como una experiencia compartida y viva.
Entre los participantes de esta edición destaca el escritor y crítico cultural Jorge Carrión, una de las voces más influyentes del ámbito literario contemporáneo en español. Carrión, autor de obras como Librerías, Lo viral, Teleshakespeare o Membrana, es además director del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM (Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management) y colaborador habitual de medios nacionales e internacionales.
Su participación, el viernes 14 (20.00 horas) consistirá en una entrevista en torno al papel de las librerías hoy, en la que conversará con el librero y editor canario Matías Silva. La sesión estará conducida por la periodista cultural Raquel Toste.
DLibro contará también con invitados como la traductora y docente italiana Marilena de Chiara, que participará en un encuentro dedicado a la traducción literaria, y los escritores Nicolás Melini, Blanca Riestra y David Toscana, protagonistas del acto El oficio de escribir, previsto para el sábado 15. Las actividades ofrecerán una mirada plural sobre creación y transmisión literaria, mostrando la diversidad de voces y trayectorias que conviven en el panorama.
Pensado como un festival literario para todos, DLibro propone un viaje al interior del libro, invitando al público a descubrir cómo se concibe, se escribe, se traduce, se vende y, sobre todo, cómo se vive.
APOYOS
La iniciativa es posible gracias al respaldo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Gobierno de Canarias y la Librería Masilva, con la colaboración del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y el Colectivo Loba. Durante cinco días, Puerto de la Cruz vuelve a situarse en el mapa literario canario, celebrando el libro como un espacio de conocimiento, imaginación y comunidad.