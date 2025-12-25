Los aeropuertos canarios operan este Día de Navidad 837 vuelos

Los ocho aeropuertos de Aena en las islas Canarias operarán este 25 de diciembre, Día de Navidad, un total de 837 vuelos, lo que supone 43 más que el mismo día del año pasado, cuando hubo 794 operaciones.
Por recintos aeroportuarios, en Gran Canaria habrá este jueves 268 vuelos; en Tenerife Norte 178; en Tenerife Sur 129; y en Fuerteventura 100. Además, en Lanzarote habrá 96 operaciones; en La Palma 50 vuelos; en El Hierro 10; y en La Gomera 8.
Según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario, en fechas navideñas –del 19 de diciembre al 7 de enero–, en los aeródromos canarios operarán 24.827 vuelos, 1.708 más que el año anterior (23.119), aunque con un día más, ya que en 2024 se contó del 20 de diciembre al 7 de enero.
Datos de aeropuertos nacionales
Mientras, en el conjunto del país, la red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 3.515 vuelos este 25 de diciembre, un 8,7% más que un año antes, siendo la jornada más tranquila de fin de año.
En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.
Con respecto a otras fechas señaladas, en el día de Nochevieja se registrarán 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.
Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, con 878 operaciones aéreas este jueves, un aumento de 61 vuelos frente al periodo del año pasado.
A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 646 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de Gran Canaria programará 268 operaciones. Cierran la lista el aeródromo malagueño y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 216 y 197 vuelos, respectivamente.
La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.