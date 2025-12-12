Arantxa Rufo presenta ‘Las tres muertes de Sarah Colbert’ en Lanzarote Negra

La escritora tinerfeña Arantxa Rufo estará este viernes y el sábado en el espacio Encuentro Noir de Lanzarote Negra, el último festival noir del año en España, para presentar su más reciente obra: Las tres muertes de Sarah Colbert (Duomo Ediciones, 2025).
Madrileña por circunstancias de la vida y canaria desde siempre (llegó a Tenerife cuando apenas contaba con un año de vida), Arantxa Rufo (Madrid, 1979) publicó este año su quinta novela, la primera que cuenta con respaldo editorial tras el éxito de sus cuatro obras anteriores, autoeditadas (Punto de mira, Zed está muerto, Sangre en las manos y Espira), en la que vuelve a sumergirse en el género en el que siente más cómoda: la novela negra.
Pero en Las tres muertes de Sarah Colbert, Arantxa Rufo va un paso más allá casi sin proponérselo, incluso a nivel estilístico, retratando una historia más intimista, aunque sea raro para un thriller. Una historia que transita de forma más pausada y reflexiva. Un relato cocinado a otro ritmo, que permite a la autora tomar más riesgos, fruto de la confianza narrativa que le han aportado sus obras anteriores.