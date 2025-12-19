Los sectores audiovisual y del videojuego de Canarias exhiben su potencial en Madrid

Canarias ha mostrado en Madrid la fortaleza y el talento de sus sectores audiovisual y del videojuego en un evento de alto impacto celebrado en la plaza de Callao, que reunió a más de 300 profesionales y empresas líderes de la industria. La iniciativa, impulsada por Proexca, supuso el cierre con éxito de un encuentro de networking dirigido a posicionar al archipiélago como un territorio estratégico para el desarrollo de proyectos de animación, cine, videojuegos y contenidos digitales.
La céntrica ubicación madrileña se convirtió en punto de encuentro para productores, creadores, estudios y medios de comunicación interesados en conocer de primera mano el potencial que ofrece Canarias en ámbitos como la animación, el cine de ficción y publicitario, los efectos visuales (VFX), la postproducción y la industria del videojuego.
El evento fue organizado por Proexca con la colaboración del Clúster Audiovisual de Canarias, las asociaciones regionales de videojuegos ACADEVI y ARCADEV, y contó con el apoyo de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias. A la cita acudieron grandes nombres de la industria, empresas consolidadas y emergentes, así como representantes de medios especializados, en una jornada en la que el talento canario y las ventajas competitivas del archipiélago fueron los principales protagonistas.
El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, fue el encargado de inaugurar el encuentro. Durante su intervención destacó la expectación generada por la industria canaria en la capital y el ambiente creativo del evento. “Ver todo lo que la industria en Canarias ha aportado y la respuesta de empresas de la península y de los medios es realmente emocionante. Este es un entorno en el que fluyen las ideas y del que, sin duda, saldrán proyectos importantes”, señaló.
Desde primera hora de la tarde, la plaza de Callao se transformó en un escaparate del talento audiovisual canario. Cerca de 30.000 personas pasaron por la zona y pudieron disfrutar de la proyección de imágenes de algunas de las principales producciones desarrolladas en las islas. Las dos grandes pantallas exteriores de los Cines Callao, orientadas tanto a la plaza como a la Gran Vía, emitieron durante una hora piezas de cine, animación, videojuegos, VFX y postproducción, mostrando la capacidad técnica, creativa y paisajística del archipiélago.
La programación continuó en la terraza de los Cines Callao con un coloquio que reunió a figuras de reconocido prestigio con estrecha vinculación con Canarias, como la actriz Toni Acosta, el director Juan Carlos Fresnadillo, el productor y guionista Kike Maíllo y el cofundador de Morgana Studio, Jaime Cano. El diálogo, conducido por el humorista Darío López, contó también con la participación del director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), José María Moreno.
Durante la conversación, los ponentes compartieron sus experiencias profesionales y reflexionaron sobre el crecimiento del ecosistema audiovisual y del videojuego en Canarias, destacando la consolidación del sector en los últimos años, el aumento del talento creativo y la existencia de un marco fiscal altamente competitivo, considerado uno de los más ventajosos de Europa.
Más allá del coloquio, el evento ofreció un espacio de networking diseñado para facilitar el contacto directo entre empresas canarias y profesionales de la península, favoreciendo la generación de sinergias, alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de negocio en el archipiélago. Este entorno permitió visibilizar el potencial de las compañías de las islas y reforzar su proyección exterior.
La cita sirvió también para reforzar la nueva estrategia de comunicación del Gobierno de Canarias, “Canarias, nuestra mejor versión”, una marca paraguas que aglutina a todos los agentes implicados en la internacionalización de la economía canaria. Esta identidad visual y conceptual simboliza el proceso de transformación que vive el archipiélago y refuerza su posicionamiento a nivel nacional e internacional como un territorio competitivo, innovador y abierto al talento.
En este contexto, el evento celebrado en Madrid se consolida como una herramienta clave para atraer empresas y profesionales que buscan crecer en un entorno favorable, al tiempo que permite a las compañías canarias impulsar su visibilidad y avanzar en sus procesos de expansión.
La plaza de Callao se convirtió así en el escaparate perfecto de unas islas donde los proyectos pueden crecer y las personas alcanzar su máximo potencial.