El Cabildo de Tenerife explica al detalle qué vehículos pueden acceder al Teide durante la operación nevada

El Cabildo de Tenerife ha activado un dispositivo especial de control de accesos al Parque Nacional del Teide los días 20 y 21 de diciembre de 2025, ante la previsión de nevadas y la afluencia de visitantes atraídos por la nieve.
Durante este operativo, el acceso de vehículos privados queda restringido, con el objetivo de garantizar la seguridad, ordenar la movilidad y proteger el espacio natural.
Vehículos autorizados para acceder al Teide
Según la información facilitada por el Cabildo, solo podrán acceder al Parque Nacional del Teide los siguientes vehículos:
- Guaguas lanzadera de transporte público (TITSA), habilitadas desde Vilaflor, La Esperanza y Aguamansa, con acceso permitido entre las 10:00 y las 14:00 horas.
- Transporte discrecional de viajeros, autorizado de forma excepcional por la TF-21 (Vilaflor–Teleférico), en horario de 10:00 a 14:00 horas, y únicamente para facilitar la salida entre las 14:00 y las 17:00 horas.
- Vehículos de servicios de seguridad y emergencias.
- Personal del Cabildo, trabajadores del Parque Nacional y personas con actividad laboral o alojamiento dentro del ámbito del Parque.
- Personas con autorizaciones específicas previas.
El Cabildo insiste en que la mejor forma de acceder al Teide durante estos días es el transporte público colectivo, recordando que estas medidas son temporales y buscan evitar colapsos y situaciones de riesgo en los accesos.
La previsión de la Aemet
La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá intervalos nubosos, si bien los cielos tenderán a nubosos a lo largo de la mañana, cuando se esperan precipitaciones en el norte, así como a últimas horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, tampoco se descartan precipitaciones en medianías del resto de vertientes, aunque débiles y ocasionales. Mientras, en cumbres, la cota de nieve se situará en torno a los 2.400-2.600 metros.