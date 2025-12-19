La Aemet lo confirma: volverá a nevar en el Teide

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá intervalos nubosos, si bien los cielos tenderán a nubosos a lo largo de la mañana, cuando se esperan precipitaciones en el norte, así como a últimas horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, tampoco se descartan precipitaciones en medianías del resto de vertientes, aunque débiles y ocasionales. Mientras, en cumbres, la cota de nieve se situará en torno a los 2.400-2.600 metros.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo descensos en cumbres centrales, donde no se descarta alguna helada débil a cotas altas, así como ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará en general flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste. En cotas altas del Teide podrá estar ocasionalmente fuerte de componente norte.
En la provincia de Las Palmas para este viernes, 19 de diciembre de 2025, indica que en Gran Canaria habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la tarde con lluvias débiles ocasionales en el norte.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 22ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en general flojo del norte, siendo más intenso en vertientes del este y oeste, girando a noreste y arreciando al final del día.