El Teide recibe la mayor nevada en casi 10 años: lo que debes tener en cuenta si estás pensando en ir a ver la nieve

La borrasca Emilia ha dejado una importante nevada en el Parque Nacional del Teide, donde el espesor de la nieve ha alcanzado hasta un metro y medio, una estampa que no se registraba en Tenerife desde 2016.
El manto blanco cubre por completo el valle de Ucanca, así como amplias zonas de los montes de Arico, Arafo y Güímar, según ha informado el Cabildo de Tenerife, que mantiene activo un operativo especial para la gestión de la emergencia. Más de una decena de efectivos trabajan en la evaluación de las condiciones para proceder a la reapertura de las carreteras de acceso al Teide cuando sea seguro hacerlo.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que la prioridad es “garantizar la seguridad y protección de la población”, motivo por el que se están coordinando todos los recursos disponibles “con la máxima prudencia”.
El paso del temporal ha provocado un total de 584 incidencias, la mayoría relacionadas con los fuertes vientos, según el balance actualizado realizado en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN).
Durante todo el episodio meteorológico, el CECOPIN ha mantenido una coordinación constante con los municipios. En total, 19 ayuntamientos activaron sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU), permaneciendo en contacto permanente para el seguimiento de la evolución del temporal.
Desde el Cabildo se insiste en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe activo el PEIN.
Las incidencias registradas estuvieron relacionadas principalmente con la caída de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano, así como con la retirada de obstáculos en la red viaria. No se han producido daños personales ni situaciones de especial gravedad.
En lo que respecta a los servicios esenciales, no se han detectado afecciones relevantes. El Aeropuerto de Tenerife Norte registró retrasos y algunos desvíos puntuales, sin consecuencias destacables, mientras que el transporte marítimo operó con normalidad.
Según informó Endesa, se produjeron cortes de suministro eléctrico de carácter puntual, que fueron solventados de forma progresiva. Asimismo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, aunque finalmente solo fue utilizado por dos usuarios.
En cuanto a los datos meteorológicos, la borrasca dejó rachas de viento de hasta 159 kilómetros por hora en Izaña, además de registros de 109 km/h en Candelaria y en Las Cañadas. También se contabilizaron vientos sostenidos superiores a 60 km/h en zonas de medianías.
Las temperaturas bajo cero marcaron el episodio en el Parque Nacional del Teide, con mínimas de hasta -4 grados, acompañadas de acumulaciones de nieve que superaron el medio metro. Las precipitaciones también fueron significativas, con más de 69 litros por metro cuadrado en Arico y valores elevados en Güímar y Arafo.