La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide dejando una estampa espectacular

El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado una imagen espectacular, con la nieve cubriendo por completo el Teide, tanto el pico como las carreteras del Parque Nacional.
La nieve hizo acto de presencia en la tarde de ayer, pero fue la pasada madrugada cuando, en forma de precipitación, la nieve cubrió por completo el pico más alto de España.
El paso de la borrasca ‘Emilia’ por Tenerife ha provocado hasta el momento un total de 235 incidencias, principalmente relacionadas con la acción del fuerte viento, según el balance actualizado realizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN), que permanece activo en situación de Alerta Máxima desde las 15:00 horas del viernes.
En paralelo, la borrasca ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla, con rachas de viento de hasta 146 km/h en Izaña, así como valores de 109 km/h en Candelaria y Las Cañadas. También la jornada ha dejado vientos sostenidos superiores a 60 km/h en zonas de medianías y temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide, con valores de hasta -4 ºC, presencia de nieve con al menos medio metro de espesor.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha recordado que la borrasca Emilia sigue activa y, según las previsiones, durante la próxima tarde-noche se espera un aumento de la intensidad de las lluvias y también de las nevadas, especialmente en las zonas altas de la isla. Por ello ha insistido en un mensaje: “Es fundamental mantenerse protegidos y extremar la precaución”.
El Teide, con fuertes vientos
Canarias ha registrado unos 1.130 incidentes, hasta las 16.30 horas de este sábado, con el paso de la borrasca ‘Emilia’ por el archipiélago. Un 66% de los mismos han sido localizadas en la provincia de Las Palmas y un 34%, en la de Santa Cruz de Tenerife, según la última actualización emitida desde el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).
La previsión para este domingo de tormentas, nevadas, oleaje y viento activará alertas de diversa consideración en Galicia, mitad sur de la Península, Canarias, Ceuta y Melilla, según la predicción estatal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, las provincias andaluzas de Almería y Granada estarán en alerta naranja por tormentas y oleaje, mientras que las de Cádiz y Málaga limitarán el riesgo a alerta amarilla. De su lado, Albacete, Murcia y la provincia de Valencia estarán en alerta naranja por fuertes precipitaciones, mientras que las de Castellón, Alicante y Lugo se quedarán con la alerta amarilla.
A su vez, Ceuta y Melilla estarán en riesgo por las lluvias y fenómenos costeros, una coyuntura que también se dará, aunque con alerta naranja, en el archipiélago canario, concretamente, en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
Además, Aemet ha emitido un aviso especial hasta el lunes por la borrasca Emilia, que dejará una situación de inestabilidad en buena parte del país de la mano de los citados fenómenos meteorológicos.
A partir de este domingo se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que podrán dar lugar a acumulados significativos en áreas del este peninsular; de hecho, se pueden sobrepasar mañana en el área del Levante los 180 litros acumulados en 12 horas, acompañadas por tormentas y ocasionalmente con granizo.
Asimismo, se espera que la inestabilidad en al archipiélago canario tienda a remitir de este a oeste y el viento amaine, si bien aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias.