Operación nevada fin de semana: guaguas gratis y restricciones para acceder al Teide

El Cabildo de Tenerife activa un dispositivo especial de control de accesos al Parque Nacional del Teide los días 20 y 21 de diciembre de 2025 con motivo de la previsión de nevadas asociadas a la borrasca Emilia durante, así como por la previsible afluencia masiva de visitantes atraídos por la nieve.
La medida tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad de las personas, ordenar la movilidad y preservar los valores naturales del espacio protegido.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el importante esfuerzo de coordinación realizado para poner en marcha este operativo especial, subrayando que se trata de un dispositivo “complejo, trabajado durante días y en el que han participado de manera intensa áreas estratégicas como Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Movilidad y Carreteras”.
“No ha sido fácil, porque hablamos de un fenómeno que atrae a miles de personas en muy poco tiempo y en un espacio natural extremadamente sensible. Pero el objetivo es claro: garantizar que todos los residentes de Tenerife puedan subir al Parque Nacional con seguridad, evitando riesgos innecesarios y ordenando la afluencia mediante el uso prioritario del transporte colectivo”, señaló Dávila.
La decisión se adopta de los riesgos derivados de la elevada concentración de vehículos y personas en los accesos al Parque Nacional, tales como accidentes de tráfico, bloqueos en carretera y dificultades para la actuación de los servicios de emergencia, así como del impacto ambiental que puede generar una afluencia descontrolada en episodios de nieve.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, puso en valor el trabajo de los equipos de su área y, especialmente, el esfuerzo que están realizando los trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional del Teide.
“Este dispositivo no solo busca ordenar accesos, sino proteger un espacio natural único, garantizar su conservación y asegurar que todo esté preparado para recibir visitantes en las mejores condiciones posibles”, explicó.
Pérez subrayó que “los equipos de seguridad, emergencias y el personal del Parque Nacional llevan días trabajando de forma preventiva para que la experiencia sea segura, responsable y respetuosa con el entorno”
Fechas y horario del dispositivo
El control dinámico de accesos se aplicará desde las 18:00 horas del viernes 19 de diciembre hasta las 10:00 horas del lunes 22 de diciembre de 2025 en las principales vías de acceso al Parque Nacional del Teide .
Este control no supone el corte total de las carreteras, sino una limitación parcial y temporal del tráfico rodado con el fin de regular el aforo y evitar situaciones de colapso .
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, hizo un llamamiento expreso al uso del transporte público, destacando el papel clave de las guaguas lanzadera durante el fin de semana.
“Queremos que la ciudadanía entienda que la mejor forma de acceder al Parque Nacional estos días es el transporte colectivo. Las guaguas permiten reducir el número de vehículos privados, mejorar la seguridad y evitar colapsos”, afirmó.
Delgado recalcó que este sistema “no solo facilita el acceso, sino que contribuye a una movilidad más sostenible y ordenada en un entorno especialmente sensible”.
Se restringirá el acceso de los vehículos privados y se habilitarán guaguas lanzaderas de TITSA desde tres puntos de acceso:
1. Vilaflor, y se llegará hasta el Teleférico.
2. La Esperanza (C/ La Sardinera) y llegarán hasta el cruce de Izaña.
3. Aguamansa (entrada a la Caldera) y llegarán hasta el Portillo Alto.
Los horarios serán:
– Las subidas hacia el Teide entre las 10:00 y las 14:00 horas.
– Últimas salidas de regreso del Teide a las 17:00 horas.
Los servicios de lanzadera desde estos tres puntos son gratuitos.
El ascenso de visitantes en transporte público colectivo estará permitido de 10:00 a 14:00 horas.
Entre las 14:00 y las 17:00 horas, estos vehículos podrán circular exclusivamente para facilitar la salida de personas del Parque Nacional .
Acceso autorizado al transporte discrecional de viajeros
También de forma excepcional, durante el mismo fin de semana y en el horario comprendido entre las 10:00 y las 18:00 horas, se autoriza el acceso al transporte discrecional de viajeros únicamente por:
- TF-21 (Vilaflor – Teleférico): desde el PK 53+000 (Vilaflor) hasta el PK 46+700, a la altura del Parador .
El ascenso de personas se permitirá de 10:00 a 14:00 horas, quedando autorizado el tránsito entre las 14:00 y las 17:00 horas solo para facilitar la salida del Parque Nacional .
Carreteras y puntos de control de acceso
Durante el periodo indicado, permanecerán cerrados al tráfico rodado, a partir de los siguientes puntos kilométricos:
- TF-21 (La Orotava): PK 16+500, zona de Aguamansa.
- TF-21 (sur): PK 53, a la altura de Boca Tauce.
- TF-24 (La Esperanza): intersección con la TF-523, PK 23+800, en el Cruce de Los Loros .
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, pidió a la ciudadanía “máxima precaución en las carreteras” y recordó la importancia de respetar en todo momento las indicaciones de los dispositivos de control y de los cuerpos de seguridad.
“Es fundamental seguir las directrices establecidas, planificar los desplazamientos y evitar comportamientos que puedan provocar aglomeraciones o colapsos en las vías de acceso”, señaló.
Arteaga insistió en que “la colaboración ciudadana es clave para que el operativo funcione correctamente y para evitar situaciones de riesgo tanto para los visitantes como para los equipos de emergencia”.
Medidas de seguridad en el interior del Parque Nacional
Dentro del ámbito del Parque Nacional del Teide se aplicarán las siguientes medidas restrictivas:
- Limitación de velocidad a 50 km/h para todos los vehículos.
- Cierre al tráfico rodado del tramo comprendido entre Portillo Alto (PK 34+000) y el Teleférico del Teide (PK 43+000) .
Asimismo, se atenderá a las resoluciones específicas de la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias relativas a restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales y otros espacios naturales protegidos .
Medios humanos y coordinación
El dispositivo contará con la participación de personal y medios de distintas entidades, entre ellas:
- Cabildo Insular de Tenerife: Consejería de Carreteras, personal del Parque Nacional del Teide, Operativo de Incendios y Servicio de Seguridad y Protección Civil.
- Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil existente con el Cabildo .
Excepciones a las restricciones
Las limitaciones de acceso no serán de aplicación a:
- Personal y responsables del Cabildo de Tenerife que desarrollen su trabajo en el Parque Nacional, espacios naturales protegidos o masa forestal circundante.
- Servicios de seguridad y emergencias.
- Personal y titulares de actividades laborales en instalaciones o equipamientos del Parque Nacional, así como personas alojadas en establecimientos del ámbito del Parque.
- Titulares de autorizaciones específicas para el acceso fuera del horario de control, conforme a resoluciones previas de la Consejería competente .
El Cabildo de Tenerife hace un llamamiento a la ciudadanía para que planifique su visita con antelación, utilice preferentemente el transporte público autorizado y respete en todo momento las indicaciones del personal del operativo, recordando que estas medidas buscan compatibilizar el disfrute de la nieve con la seguridad de las personas y la conservación del Parque Nacional del Teide