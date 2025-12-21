Canarias Dentro y Fuera: la danza de las Islas confluye en Santa Cruz de Tenerife

El XXIV Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera convertirá a Santa Cruz de Tenerife a partir del viernes, 26 de diciembre, en un gran escenario de las artes del movimiento. Hasta 40 propuestas coreográficas, a cargo de más de 100 artistas, ocuparán una decena de espacios culturales y urbanos de la capital tinerfeña hasta el 30 de diciembre, reafirmando la vocación transnacional y expansiva de la danza del Archipiélago.
El público podrá recorrer un mapa coreográfico que incluye el hall del Intercambiador, el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), el Espacio La Granja, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el hotel Iberostar Heritage Grand Mencey, el Espacio Cultural CajaCanarias, el Pasaje Cachimba, el renovado espacio del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y el Teatro Victoria, centro cultural que organiza e impulsa este encuentro.
LA APERTURA
La propuesta inaugural del próximo viernes concentra la naturaleza del Canarias Dentro y Fuera: la relación directa entre cuerpo, espacio y mirada pública. A partir de las 12.00 horas, se inaugura esta vigesimocuarta edición el Museo de Bellas Artes de la mano de Daniel Abreu, que presentará su creación Entre obras, un diálogo en movimiento con el propio museo antes de dar paso a la intervención de la Compañía de Danza María Mora, también en clave site specific.
La primera noche del festival se desarrollará en el Espacio La Granja (20.00 horas), donde el creador Aleksandar Georgiev invita al público a sumergirse en la pieza de gran formato Fantastic Futures (FF), que cuestiona las proyecciones colectivas sobre futuro, identidad y deseo.
La programación al completo, así como información acerca de los talleres de danza, la IX Muestra de CineDanza, las actividades de mediación y las entradas para aquellos espacios que lo requieran, se encuentra disponible en el sitio web canariasdentroyfuera.com.
El Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera invitará a la reflexión y el diálogo entre el cuerpo y el espacio durante cinco días entre experiencias escénicas. Para ello contará con diversos creadores de referencia, como la coreógrafa y bailarina Paula Quintana, una de las ganadoras de los Premios Réplica de las Artes Escénicas de Canarias de este año, que presentará Irse al limbo, un site-specific que escenificará el 29 de diciembre, a partir de las 16.00 horas, cuando dejará que el público del Círculo de Bellas Artes de Tenerife juegue con su propio interés y curiosidad.
Otra de las artistas que participa es María Toledo, con Indoor Generation, que busca cautivar el día 28 a los visitantes del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) en dos pases, que comienzan a las 18.00 y a las 19.00 horas.
El festival también desarrolla un circuito urbano, previsto para la tarde del 30 de diciembre. Durante su desarrollo, cuatro compañías, las de Élida Dorta y Román Brito; Sonia Rodríguez/Enrico Paglialinga & Giacomo Corvaia, EnbeDanza y Luz de Esperanza, estarán ofreciendo actuaciones en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, el patio del Espacio Cultural CajaCanarias y el Pasaje Cachimba.
INTERNACIONAL
Como cada año, se hará visible la red de intercambios con otras islas y archipiélagos. La programación contará con una compañía de Italia (la de Gaetano Palermo, con Swan) y una de Irlanda (la de Amir Sabra, con Within this party), los días 27 y 28 de diciembre, mostrando, una vez más, que la danza no tiene fronteras.
La IX Muestra de CineDanza ampliará sus territorios habituales de programación con espacios de tránsito cotidiano, como el vestíbulo del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, reafirmando su apuesta por la apropiación del espacio público y la activación coreográfica de lugares no convencionales.
El Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera volverá, en suma, a mostrar a partir de la próxima semana el amplio y diverso universo de este arte, que se hará notar durante cinco jornadas interviniendo con música y danza espacios culturales y de tránsito de la capital tinerfeña.
“Esta vigesimocuarta edición -ponen de relieve sus impulsores- reafirma la profunda vinculación del Archipiélago con la danza y vuelve a situar a Santa Cruz de Tenerife como un epicentro creativo donde artistas locales, nacionales e internacionales dialogan entre sí, con la ciudad y con el público”. “Un año más -agregan desde Canarias Dentro y Fuera-, el festival se configura como un gran reencuentro entre cuerpos, miradas y espacios, un territorio común donde la danza resignifica la capital y la invita a moverse.