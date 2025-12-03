Canarias registra un nuevo récord de empleo, el tercero consecutivo este año

Canarias registró en noviembre 964.517 afiliados a la Seguridad Social, 6.319 más que el mes anterior (+0,66%). Tal y como se desprende de los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esto supone el tercer récord de empleo consecutivo en lo que va de año. Por provincias, son 504.012 en la de Las Palmas (3.476 más que en octubre, 0,69%) y 460.505 (2.844 más, 0,62%) en la de Santa Cruz de Tenerife. El número de hombres afiliados roza por primera vez el medio millón (499.575,75), con 464.939,00 mujeres.
En términos interanuales, la afiliación en Canarias se incrementó en 27.689 trabajadores respecto a noviembre de 2024, un 2,96% más. En el conjunto de España, el mercado laboral suma 522.771 afiliados en los últimos doce meses, hasta los 21,82 millones de ocupados en la serie original de noviembre, el nivel más elevado en ese mes. Equivale a un ritmo de creación de empleo del 2,5% interanual.
El paro registrado en noviembre (14.358 ocupados menos) bajó en once comunidades autónomas. En Canarias descendió en 1.030 personas, un 0,70%, respecto al mes anterior, lo que dejó la cifra de parados en las 146.649 personas. En términos interanuales, el desempleo en las Islas disminuyó en 12.236 personas (-7,70%), según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Al finalizar noviembre, Canarias contabilizada 212.136 demandantes de empleo, de los que 36.185 eran ocupados y 155.575 no lo estaban. Este segundo colectivo mermó en 1.208 personas, lo que significa una reducción del 0,77%. Se trata del segundo dato más bajo en Canarias desde diciembre de 2007.
El paro de larga duración – en búsqueda de empleo desde hace un año o más- cayó en noviembre hasta las 66.833 personas.
Por provincias, el paro registrado bajó en noviembre en 633 personas, un 0,83%, en Las Palmas, donde el descenso interanual es de 6.300 personas, un 7,68%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife cayó en 397 personas, un 0,56%, y en 5.936 personas y un 7,72% con respecto al undécimo mes de 2024. Al cierre del pasado mes, Las Palmas contabilizaba 75.735 parados y Santa Cruz de Tenerife 70.914. De los 146.649 desempleados de la región, 8.383 eran menores de 25 años y 138.266 del resto de las edades.
En cuanto a los sectores de actividad, 2.359 pertenecen al agrícola, 5.330 al industrial, 12.492 a la construcción, 114.832 a los servicios y 11.636 no han trabajado nunca. En términos mensuales, el paro registrado subió en noviembre en 26 personas en la agricultura, bajó en 3 en la industria, subió en 49 en la construcción, y descendió en 1.036 y en 66 en la construcción y en el colectivo sin empleo anterior, respectivamente. De los 11.636 parados sin empleo anterior, 4.966 tienen 44 o más años.
En noviembre se firmaron en Canarias 64.148 contratos, 6.297 menos que en octubre, un descenso mensual del 8,94% que, en términos interanuales es del 1,80%, al haber 1.178 contratos menos en el último año. De ellos, 27.023 fueron indefinidos y 37.125 temporales. La primera modalidad bajó en 3.168 acuerdos, un 10,49%, y en 861, un 3,09%, en el último año. La de los temporales descendió en el último mes en 3.129 acuerdos, un 7,77%, y en 317, un 0,85%, al año. A finales de octubre se tramitaron 20.721 solicitudes de prestaciones por desempleo, lo que elevó la cifra de beneficiarios a 68.043 a razón de una cuantía media de 997,8 euros.
Fernando Clavijo pide mejorar los salarios y la calidad del empleo
Fernando Clavijo valora los datos del paro, que reflejan “la fortaleza de la economía canaria”, que continúa creciendo por encima de la media española. “El empleo es la mejor herramienta de redistribución de la riqueza”, recalcó este martes el presidente autonómico. “Disponer de un puesto de trabajo permite salir adelante con más autonomía que a través de medidas paliativas, como ayudas, subsidios y programas de cooperación”, apostilló.
Aunque celebró esta “buena noticia”, advirtió de que persisten desafíos importantes: la calidad del empleo, la estabilidad laboral y los salarios: “Estamos trabajando mucho para que el nivel salarial suba, porque eso aumenta la renta disponible de las familias y ayuda a reducir las cifras de riesgo de exclusión social”. Santiago Sesé (Cámara de Comercio) se congratula de la creación de empleo, pero alerta del “alto nivel de absentismo”.
Pedro Alfonso (CEOE) avisa de que la mejora no puede interpretarse como una consolidación del empleo, pues “no viene acompañada de mayor productividad”. Manuel Navarro (UGT) apunta que las condiciones siguen siendo “injustas”.