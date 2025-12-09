Clavijo acusa al portavoz de Vox de tener una “empanada mental” con la inmigración en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este martes al portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Nicasio Galván, de tener una “empanada mental” respecto a la inmigración y las competencias, tras volver a solicitar Galván al Gobierno que desglose los datos de delincuencia por origen.
Durante el pleno de la Cámara regional, Clavijo ha dicho no compartir la “frivolidad” con la que a su juicio Galván se refiere a las cuestiones migratorias y le ha animado a que hable con su jefe de filas, Santiago Abascal, para que le pida esos datos al Ministerio del Interior, pues es quien tiene las competencias.
También ha denunciado el uso de “etiquetas populistas” como “menas Erasmus” que ha usado el portavoz de Vox en su turno y le ha recordado que se está refiriendo a niños vulnerables con los que prima el interés superior del menor.
Ha agregado que la política migratoria del Gobierno de Canarias no será la que quiere Vox, que es abandonar a los niños, pues no es tampoco la que quiere la mayoría de Canarias, ha ahondado el presidente regional.
En su turno, Galván ha celebrado que parezca que en Europa “se imponga el sentido común y se vaya a asumir el modelo Meloni”, que Clavijo ha comparado con la pretensión de que el sur de Europa sea una cárcel para migrantes y un modelo de la Europa rica para la Europa pobre