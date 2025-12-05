política

Clavijo “toma nota” del ‘vacío’ en la cumbre hispano-marroquí

El presidente autonómico espera que el Ministerio de Asuntos Exteriores transmita los asuntos que afecten a Canarias: “Consideramos que es un incumplimiento de la lealtad”
Clavijo “toma nota” del ‘vacío’ en la cumbre hispano-marroquí
Fernando Clavijo, junto a Ulisses Correia e Silva. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reprochó ayer al Ejecutivo central que la Administración autonómica “no esté presente” en la XIII Reunión de Alto Nivel con Marruecos, en Madrid, de lo que “toma nota”. En esa cita, que se clausura hoy, se firman acuerdos sobre agricultura, pesca o lucha contra los extremismos.

Antes de participar en Las Palmas de Gran Canaria en unas jornadas sobre la movilidad en Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde, con la asistencia del primer ministro de la república africana, Ulisses Correia, Clavijo enfatizó que en esta cumbre “se va a hablar de Canarias”, por lo que confía en que, “cuando termine, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmita” los asuntos que le afecten.

  1. Marruecos pide "soluciones imaginativas" para delimitar su frontera marítima con CanariasMarruecos pide “soluciones imaginativas” para delimitar su frontera marítima con Canarias
  2. El Polisario advierte sobre Marruecos: "Una vez ocupado el Sáhara lo siguiente será Canarias"El Polisario advierte sobre Marruecos: “Una vez ocupado el Sáhara lo siguiente será Canarias”

“Nosotros seguimos considerando que es un incumplimiento de la agenda canaria y de la lealtad institucional que se tienen que tener tanto el Gobierno de España como el de Canarias”, declaró Fernando Clavijo.

“Tomamos nota y que en el futuro no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros no estemos de acuerdo con algunas políticas del Gobierno de España en materia de asuntos exteriores”.

Ese “incumplimiento” se refiere al pacto que el PSOE firmó con CC para la investidura de Pedro Sánchez.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas