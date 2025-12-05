Clavijo “toma nota” del ‘vacío’ en la cumbre hispano-marroquí

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reprochó ayer al Ejecutivo central que la Administración autonómica “no esté presente” en la XIII Reunión de Alto Nivel con Marruecos, en Madrid, de lo que “toma nota”. En esa cita, que se clausura hoy, se firman acuerdos sobre agricultura, pesca o lucha contra los extremismos.
Antes de participar en Las Palmas de Gran Canaria en unas jornadas sobre la movilidad en Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde, con la asistencia del primer ministro de la república africana, Ulisses Correia, Clavijo enfatizó que en esta cumbre “se va a hablar de Canarias”, por lo que confía en que, “cuando termine, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmita” los asuntos que le afecten.
“Nosotros seguimos considerando que es un incumplimiento de la agenda canaria y de la lealtad institucional que se tienen que tener tanto el Gobierno de España como el de Canarias”, declaró Fernando Clavijo.
“Tomamos nota y que en el futuro no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros no estemos de acuerdo con algunas políticas del Gobierno de España en materia de asuntos exteriores”.
Ese “incumplimiento” se refiere al pacto que el PSOE firmó con CC para la investidura de Pedro Sánchez.