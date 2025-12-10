Confirmado: el transporte público en Tenerife seguirá siendo gratis

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la continuidad de la gratuidad del 100% de los títulos de transporte público interurbano (Titsa) para usuarios frecuentes, pese a contar con la “garantía estatal” para la prórroga de la medida. Y es que la institución insular da cobertura, en estos momentos, cubre el 60% del coste debido al fuerte crecimiento en el número de usuarios.
A pesar de ello, la presidenta insular ha celebrado en rueda de prensa que la gratuidad del transporte público diga contando con “la garantía” general del Estado a través de la disposición adicional recogida en la Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada en el Congreso.
Sin embargo, ha precisado, el Cabildo de Tenerife cubre, en estos momentos, el 60% del coste de la gratuidad debido al diferencial económico actual que existe sobre los 80 millones consignados por el Estado inicialmente, que no resultan suficientes ante el crecimiento del número de usuarios registrados en el archipiélago. “Trabajamos para que se actualicen las cifras, puesto que se trata de una partida ampliable, y así poder dar cobertura al 100%, ha añadido.
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el expediente que amplía la red de transporte a demanda a todas las comarcas de la isla, con una inversión de 2,5 millones de euros, que dará servicio a un total de 12 municipios, entre ellos Los Silos, El Tanque, Garachico, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, Santa Úrsula, La Victoria, Güímar, Arafo, La Guancha y San Juan de La Rambla.
Hasta ahora, este servicio ensayado en los municipios de Fasnia, Arico y Güímar, ha dado servicio a unas 20.000 personas residentes en núcleos alejados en la isla.