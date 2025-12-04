El comisionado aboga por extender las compensaciones del REF para que lleguen a todos los hogares canarios

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), José Ramón Barrera, defendió hoy en la Comisión de Economía del Parlamento autonómico que el fuero debe evolucionar de un modelo fiscal que solo incentiva a las empresas con capacidad inversora a otro que compense la actividad económica y sus sobrecostes a toda la población.
En su intervención insistió en que el REF “tiene que llegar a todos los hogares canarios, a los trabajadores y a los autónomos”, porque, según los datos que expuso, el diseño actual deja fuera a la mayoría del tejido productivo del archipiélago.
Durante su comparecencia, titulada “La situación económica de Canarias y cómo el REF puede ayudar a mejorarla”, el comisionado del REF indicó que, aunque los indicadores macroeconómicos de Canarias reflejan un contexto positivo, con crecimiento del PIB por encima de la media nacional y mejora del empleo, esa prosperidad no se está trasladando a la población.
Según explicó, los estudios realizados junto a las universidades públicas de las islas evidencian que el principal problema económico de Canarias es la baja productividad, agravada por el sistema de incentivos fiscales del REF, centrado durante décadas en la acumulación de capital físico, especialmente inmuebles, lo que ya “no ayuda a mejorar la competitividad ni a repartir la riqueza”.
En cuanto a la situación social y del tejido productivo, el comisionado destacó que trabajadores, autónomos y pymes siguen en clara desventaja. Recordó que el 80 % de los asalariados canarios gana menos de 30.000 euros brutos al año, que cerca del 40 % de los autónomos ingresa menos que el salario mínimo y que la inmensa mayoría de empresas son micropymes que no acceden a los incentivos fiscales porque necesitan sus beneficios para sobrevivir en lugar de reinvertirlos. Según indicó, este panorama demuestra que el REF no está llegando a quienes más lo necesitan y que es necesario reorientarlo para compensar la actividad económica real y no solo la capacidad inversora.
Barrera expuso sus principales propuestas de modernización del REF, que han sido estudiadas por expertos de las universidades canarias y de Inglaterra y han concluido que el REF, aunque no es la causa de los problemas económicos actuales, tampoco está ayudando a revertirlos. El comisionado señaló que los incentivos siguen orientados “a un modelo definido hace tres décadas”, basado en la inversión y acumulación de capital físico —principalmente inmuebles—, que fue útil en su momento pero que hoy no mejora la productividad ni favorece la innovación.
“El REF debe dejar de alimentar estas distorsiones”, afirmó, al considerar que este esquema ha contribuido a que el crecimiento económico de Canarias no se traduzca en bienestar compartido por la población.
El comisionado subrayó que los beneficios del REF no están llegando a pymes, micropymes, autónomos ni trabajadores, quienes representan el grueso de la actividad económica canaria. Explicó que para poder acceder a los incentivos fiscales actuales una empresa debe obtener beneficios, tener capacidad de inversión y reinvertir hasta el 90 % de la base imponible. “Las micropymes no pueden invertir recurrentemente el 80 o el 90 % de sus beneficios porque los necesitan para sobrevivir. Y si no acceden a esos incentivos, no las estamos compensando”, advirtió.
Como líneas de actuación prioritarias, Barrera planteó incorporar al REF la Reserva de Capitalización que ya existe a nivel nacional, pero con un diferencial que la potencie en Canarias, como ya sucede con los incentivos para el cine.
Se trataría de una herramienta sencilla, especialmente relevante para que pymes y micropymes destinen parte de sus beneficios a consolidarse, ganar tamaño y aumentar su resiliencia ante cambios de ciclo económicos. Además, se plantea que la medida tenga distintos niveles de incentivo en función de criterios sociales y productivos: mayor deducción para empresas que inviertan en formación del personal, conciliación laboral y familiar, o contratación de colectivos vulnerables y desempleados de larga duración.
Asimismo, propuso estudiar una deducción progresiva en el IRPF para trabajadores y autónomos residentes en Canarias, que permitiría que los beneficios del REF lleguen por primera vez de forma directa a la renta disponible de las personas.
Barrera explicó que la medida sigue un modelo progresivo por tramos de renta que permitiría aplicar la deducción solo hasta un determinado nivel ingresos, garantizando que se beneficie principalmente a personas con rentas bajas y medias. Según los estudios elaborados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, esta medida tendría efectos positivos en la renta disponible, estimularía el consumo local y, de forma indirecta, podría mejorar la salud laboral y la productividad con la reducción del absentismo.