Espacio Bronzo organiza una visita comentada a la exposición ‘Mirando al suelo’

Espacio Bronzo organiza una visita comentada a la exposición de joyería contemporánea Mirando al suelo para este viernes, 2 de enero, junto a su autora, Atri Galván. El acto comienza a las 17.30 horas y es de acceso libre, hasta completar el aforo de la sala.
La exposición es la edición de este año de la muestra anual sobre joyería contemporánea comisariada por Pilar Cotter y podrá visitarse hasta el jueves 8 de enero en la sala lagunera situada en el número 19 de la calle Núñez de la Peña.
En Mirando al suelo, Atri Galván continúa la línea que ha marcado su trabajo siempre, de relación con los oficios de miembros de su familia. En este caso, de su padre. La artista tinerfeña crea sus piezas a partir de vivencias personales y del tiempo detenido al observar el entorno. Galván recoge restos desechados de un taller de cerrajería, que le sirven para construir sus piezas: electrodos, arandelas, cojinetes, presillas…