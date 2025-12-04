Los propietarios de fincas arrasadas por el volcán de La Palma serán citados para cobrar la ayuda

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha emitido este jueves la primera orden de pago por 10,2 millones de euros para abonar el valor de fincas arrasadas por el volcán de La Palma.
A partir de este viernes, las personas beneficiarias de esta primera orden serán llamadas para que se dirijan a la Oficina de Atención e Información –nueva ubicación en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro 57, Los Llanos de Aridane– para recibir la notificación.
Estos 10,2 millones salen de los 100 millones del superávit canario para compensar el valor de las propiedades perdidas por el volcán tras el decreto aprobado por el Gobierno central.
“Estamos en disposición de empezar a emitir las primeras órdenes gracias al trabajo previo realizado en estos últimos meses por la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, que encabeza Pedro Afonso, a la espera de que tuviéramos el dinero”, explica la consejera en una nota.
Además, comenta que la Viceconsejería ha doblado el turno de trabajo de su personal para seguir sacando órdenes de pago en los próximos días y semanas porque el Gobierno solo tienen el mes de diciembre para ejecutar los 100 millones del superávit canario.
“Quiero agradecer a las trabajadoras y trabajadores su implicación, su profesionalidad y por el gran esfuerzo que están haciendo para seguir ayudando”, añade Nieves Lady Barreto.