Es oficial: La Palma albergará la sede del Centro Nacional de Vulcanología

La sede física del futuro consorcio Centro Nacional de Vulcanología estará en la isla de La Palma, con apoyo del ecosistema científico y de innovación de Tenerife, según ha acordado este martes el Consejo de Gobierno.
En rueda de prensa, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha remarcado que La Palma representa “la opción idónea para albergar la sede de este centro, que busca convertir sobre todo a nuestro país en un líder mundial en la gestión integral del fenómeno volcánico, con oportunidades, sobre todo también de investigación sobre el terreno en regiones activas”.
Por su parte, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática -departamento del que ha dependido el expediente- defiende en un comunicado que se trata de un “acuerdo magnífico para Canarias”, que llevará a “conocimiento, experiencia científica y también a avances en todos los campos para evitar y tener la mayor prevención ante cualquier nuevo riesgo vulcanológico en España y en las Islas Canarias”.
A su vez, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha destacado que la puesta en marcha del centro “permitirá integrar datos, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones, actuando como referencia técnica en todo el país a nivel vulcanológico”.
El pasado 24 de octubre finalizó el plazo de un mes para presentar candidaturas, habiéndose recibido una única, presentada de forma conjunta por los Cabildos de La Palma y Tenerife.
La Comisión Consultiva aprobó el pasado día 1 el dictamen a la vista de las candidaturas presentadas y recomendó su ubicación en la isla de La Palma.
Conforme los datos disponibles hasta la fecha, la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología se ha planteado con una estructura compartida entre las islas de La Palma y Tenerife.
La propuesta se registró oficialmente ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en octubre de 2025 y establece que la sede principal estará ubicada en La Palma, concretamente en el centro empresarial del municipio de El Paso y en la Casa Massieu, en el valle de Aridane, zona próxima a la erupción del volcán Tajogaite de 2021.
Tenerife, por su parte, acogerá una subsede científica, apoyada en su ecosistema investigador que incluye al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el supercomputador Teide, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el CSIC y la Universidad de La Laguna.
Esta fórmula de candidatura conjunta fue impulsada por los cabildos de ambas islas y respaldada por el Gobierno de Canarias, con el objetivo de consolidar al archipiélago como referente nacional e internacional en la investigación y gestión del riesgo volcánico. E