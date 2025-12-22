79.432, ‘el Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025: sin suerte para Canarias

El número 79.432 ha sido agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad, cantado a las 9:44 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
El premio está dotado con 4.000.000 de euros a la serie, lo que supone 400.000 euros por décimo, convirtiéndose en el más importante del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.
El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.
El número fue cantado por los niños de San Ildefonso Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo en el cuarto alambre de la cuarta tabla.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.