Héctor Couto sienta cátedra en casa el 31 de diciembre

Papagayo Tenerife (Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas, Arona) cierra un año intenso en el que ha logrado componer un mosaico de artistas que representan la primera línea de la electrónica actual. Por su cabina han desfilado nombres del calibre de Joseph Capriati, Paco Osuna, East End Dubs, Mason Collective, Max Dean, Andrea Oliva, Rossi y Luuk Van Dijk, por nombrar solo a algunos. Un esfuerzo que supone la consolidación de un proyecto destinado a situar a Tenerife como uno de los epicentros del sonido de vanguardia en el continente.
Y como cierre a un año épico, para la noche de Fin de Año apuesta por uno de los artistas locales más reconocidos y demandados en la escena internacional. Hablamos de Héctor Couto, el dj y productor que ha conquistado las pistas de medio mundo con su tema El House.
Héctor Couto se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música electrónica a nivel internacional creando un sonido propio que combina sus raíces con una visión fresca del house y el tech-house, entregando producciones cargadas de groove y energía diseñadas para la pista de baile.
Su trayectoria en el estudio es tan prolífica como consistente: cuenta con un amplio catálogo de lanzamientos en sellos de referencia como Cécille, Hot Creations, Roush Label, Moxy Music y Defected, entre muchos otros. Esta presencia constante en la vanguardia le ha valido posiciones destacadas en rankings de plataformas clave como Resident Advisor y Beatport, además de múltiples reconocimientos en la industria.
Como dj, Héctor Couto ha recorrido durante más de 15 años los escenarios más relevantes de los cinco continentes, llevando su inconfundible estilo a clubes y festivales de primer nivel. Su técnica refinada y la capacidad de conectar con el público lo han consolidado como un artista versátil y de alto impacto en cabina.
Paralelamente, es el fundador y director de Roush Label, sello que no solo refleja su visión artística, sino que también se ha convertido en una plataforma clave para impulsar tanto a talentos emergentes como a artistas ya consolidados. Este proyecto reafirma su papel como referente y líder dentro de la escena global del house.
Héctor será el cabeza de cartel en un Fin de Año (23.00 horas) que se alargará hasta el amanecer y en el que participarán todos los dj residentes de Papagayo: Alex Wellmann, Beto Uña, Luis Groove y Rayconen.