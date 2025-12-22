Jesús Camacho y Borja Marrero serán ponentes en Madrid Fusión

Los chefs Jesús Camacho, del restaurante Donaire, en el hotel GF Victoria, en Costa Adeje, y Borja Marrero, de Muxgo, en el hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, serán dos de los ponentes canarios que presentarán una ponencia en Madrid Fusión Alimentos de España que se celebrará del 26 al 28 de enero de 2026 en la capital de España.
Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su 24ª edición bajo el lema “El cliente toma el mando”, reflejo de una nueva realidad gastronómica en la que el comensal deja de ser pasivo para convertirse en un cliente informado, exigente y con criterio propio.
La ponencia de Jesús Camacho llevará por título ‘Esencia local’. Autodidacta y creativo por naturaleza, aporta a la cocina de Donaire su formación y su innata inquietud por dotar a sus creaciones dulces y saladas de un reconocible sello de autor. Descubrió su vocación a través de la pastelería cuando comenzó como pinche en El Patio (primera estrella Michelin en Canarias). Desde ese momento se encuentra en permanente búsqueda de la excelencia y la originalidad en sus platos. Realizó cursos en Chocovic y con las “estrellas” del dulce Frederic Bau, Jordi Butrón y Oriol Balaguer.
Fue premiado en 2020 en los XXXV Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS con un reconocimiento a su trabajo: Mejor Labor en Repostería.A través de su ingenio y preparación presenta platos de excelente calidad para que los comensales se lleven el recuerdo de una experiencia única.
El otro es Borja Marrero, quien disertará sobre ‘Cocinando el matiz’, que hablará de su experiencia basada en el producto de kilómetro 0 y proveedores locales. Marrero, tras formarse en la escuela de Hostelería Hofman en Barcelona y pasando por los fogones de grandes de la cocina como Ferran Adrià, Juan Mari Arzak y Ramón Freixa, entre otros, empieza una nueva aventura en México.
A su vuelta a la isla, y después de crear una empresa de catering y trabajar como asesor gastronómico, desarrolla Texeda Brewery. Un restaurante con un compromiso total y absoluto con el producto de cercanía y con el desarrollo de técnicas y procesos de elaboración sostenibles.
En la actualidad da rienda suelta a su aprendizaje con su actual Muxgo, consiguiendo la primera Estrella Verde Michelin de Canarias, 1 Sol otorgado por Guía Repsol, Premio Alimentos de España Madrid Fusión 2023 y Premio Sostenibilidad Madrid Fusión Aquanaria 2023. En 2020 recibió el premio a Mejor Restaurante #ConsumeCanario, en los XXXV Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.