Lav-Canarias cierra su programación de 2025 con con la escritora, performance y activista Brigitte Vasallo

LAV-Canarias termina su programación de 2025 con la escritora, performance y activista Brigitte Vasallo y las pensadoras y también artistas Larisa Flores y Daniasa Curbelo. Una programación compuesta por residencias, actividades de mediación y pensamiento crítico y que han tenido lugar en los 4 últimos meses del año.
La propuesta que pone el foco en la necesidad de distinguir entre cultura y ocio, tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en la sala de cámara del Teatro Leal, como broche final a una programación y un año comprometidos con la escena contemporánea y al territorio que la sostiene.
“La cultura en formato ocio y en formato festival es necesaria pero no debe dejar invisibilizado todo lo demás. Son precisamente los procesos creativos, que anteceden a cualquier pieza posteriormente exhibida, o el primer contacto con una pieza de danza de un estudiante, lo que genera audiencias que posteriormente acuden a los festivales. No son actividades excluyentes las unas de las otras, sino vasos comunicantes”- aclara Beatriz Bello- codirectora de LAV Canarias.
LAV Canarias reivindica más apoyo a este tipo de propuestas con una programación que ha estado compuesta de talleres con jóvenes y mayores, conversatorios y podcast con artistas, residencias de creación e intercambios de artistas canarias con otros contextos europeos.
Esto no es un festiLAV se dirige a una comunidad diversa, plural e intergeneracional, entendida no como simple público receptor, sino como una red de agentes culturales, sociales y educativos activamente implicados en los procesos de creación, mediación y reflexión que e lproyecto activa .
“Estas acciones, además, favorecen el acceso de todas a la cultura, impulsando el desarrollo de capacidades creativas, la profesionalización de artistas jóvenes y el acceso a herramientas contemporáneas de composición escénica”, apunta Darío Damas-co director de LAV-Canarias.
LAV-Canarias es un espacio vivo para la creación escénica contemporánea desde la isla, fortaleciendo el tejido artístico local y contribuyendo activamente a la transformación cultural y social, desde una lógica situada con el territorio, decolonial y comunitaria. Esto no es un FestiLAV ha contado con los apoyos de Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Santa Cruz.