El PSOE denuncia que el Cabildo da “una imagen que no corresponde con la realidad” sobre el tercer carril de la TF-5

El PSOE de Tenerife ha denunciado este lunes que el proyecto del tercer carril de la TF-5 no podrá licitarse antes de finalizar 2025, como había anunciado el Cabildo insular, después de que el Boletín Oficial de Canarias publique que el expediente permanece en fase de expropiaciones, “lo que evidencia que el proyecto no está terminado“.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha afirmado este lunes en un comunicado que esta situación “desmonta por completo” las afirmaciones del gobierno insular, que “ha insistido en que todo estaba listo para licitar”.
Ha subrayado que “cuando un expediente sigue en expropiaciones, significa que no existe un proyecto definitivo, y sin proyecto no puede iniciarse ninguna obra”.
Asimismo, ha acusado al Cabildo de trasladar a la ciudadanía “una imagen que no se corresponde con la realidad administrativa”.
Según el PSOE, la ejecución del tercer carril dificulta la futura circunvalación de La Laguna, el llamado bypass entre Guamasa y el casco lagunero, ya que “sería improbable construir ahora un carril adicional para después demolerlo cuando se aborde la variante”.
También ha alertado de que la obra generará “problemas de tráfico” y la calificó de “parche” que no resuelve los problemas estructurales de movilidad.
Raya ha recordado que la actuación depende del Gobierno de Canarias y de su consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, a quien ha reprochado impulsar “solo tres kilómetros de ampliación”, una intervención que, según ha apuntado, “no resolverá las retenciones si no se aborda de forma integral todo el eje de la TF-5”.
Además, ha añadido que el Cabildo “ha asumido sin matices” esta tesis pese a los informes técnicos que, asegura, indican lo contrario.
El PSOE ha criticado también la falta de avances en la ampliación de la TF-1: “Más de 100.000 vehículos diarios soportan retenciones estructurales, pero ni el Gobierno autonómico ni el Cabildo han ofrecido un calendario claro ni un proyecto definitivo”, ha señalado Raya, quien ha considerado esta infraestructura “urgente para la conectividad de la Isla”.
“La Isla necesita planificación, rigor y soluciones completas, no anuncios que se caen cuando se leen los expedientes”, ha concluido la dirigente socialista.