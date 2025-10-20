Piden que el tercer carril de la TF-5 llegue hasta Icod: “El Cabildo tiene una deuda con el norte”

Los conductores de la TF-5 aseguran estar desesperados por las retenciones que sufren cada día, especialmente en las horas punta. Aunque desde el Cabildo de Tenerife afirman que los atascos se han reducido gracias a las medidas implantadas, quienes transitan por la autopista norte sostienen que la situación no ha cambiado.
“Sigue en la misma tónica”, señala un usuario habitual. Otro conductor describe que “en La Laguna, sobre todo a las cuatro de la tarde, en la zona del aeropuerto, está colapsadísimo”. Muchos tinerfeños coinciden en que “no se llega a tiempo ni al trabajo ni a citas médicas”, reflejando la frustración que genera el tráfico diario.
El portavoz de la asociación Alisios Norte, Juan Violán, ha denunciado en Buenos Días Canarias que la situación es “cada vez más insostenible” y reclamó que se declare la emergencia en movilidad en la Isla.
Juan Violán considera que existen acciones a corto plazo que podrían aliviar la congestión, como la entrada escalonada a la Universidad de La Laguna (ULL), que ya se hace de forma parcial, la ampliación de los horarios en los hospitales públicos para evitar la concentración de vehículos a primera hora de la mañana o la entrada escalonada o semipresencial de los funcionarios que no atienden directamente al público, una fórmula ya aplicada durante la pandemia.
El portavoz también ha insistido en la necesidad de una campaña de concienciación ciudadana sobre las normas básicas de conducción que recoge el reglamento de la Dirección General de Tráfico, al considerar que “muchos circulan por el carril izquierdo como si fuera el carril lento”.
La declaración de emergencia en movilidad, crucial para la TF-5
Los vecinos subrayan que las retenciones son diarias y que el tráfico se ha intensificado en los últimos meses, pese a los mensajes institucionales que apuntan a una mejora.
Desde Alisios Norte reclaman que el tercer carril de la TF-5 no se limite al tramo entre Guamasa y Los Rodeos, sino que se extienda desde Icod hasta el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.
“El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias tienen una deuda histórica con el norte, deben incrementar las inversiones en esta zona para frenar tal situación”, ha afirmado Violán.
El colectivo insiste en que es “crucial declarar la emergencia en movilidad” para que se apliquen de forma inmediata las medidas que puedan funcionar a corto plazo, mientras avanzan proyectos a largo plazo como el tranvía al aeropuerto, el tren del norte o el tercer carril completo.
“Sabemos que cuando no hay clase el tráfico mejora notablemente, por lo que si se aplican otras acciones inmediatas, la situación podría mejorar”, ha concluido.