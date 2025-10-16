Rosa Dávila ve un “salto espectacular” en carreteras y el PSOE, un “engaño”

Las posiciones opuestas que defienden los partidos políticos que gobiernan y los que están en la oposición se agudizan en el Cabildo de Tenerife cuando se aborda la movilidad en la Isla. Eso fue lo que ocurrió ayer en el pleno extraordinario solicitado por el Grupo Socialista para que la presidenta , Rosa Dávila (CC), diera cuenta de la situación actual y de las medidas adoptadas en el mandato “para dejar resueltas las colas en la Isla”.
Mientras Rosa Dávila defendió un “avance espectaular y extraordinario” en carreteras, el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, le recriminó la “frustracion que generan las expectativas que ha generado” y el engaño a los tinerfeños en campaña electoral,cuando, según dijo, prometió acabar con las colas en 90 días. La presidenta le aclaró a Afonso que lo dicho entonces fue el “compromiso ya cumplido” de tomar cinco decisiones que ayudaran a aliviar la situación del tráfico.
Frente a las 150 medidas ya ejecutadas o puestas en marcha para mejorar la movilidad que esgrimió la presidenta, están los “anuncios incumplidos” que, a juicio de los socialistas, han catracterizado estos dos años de mandato, como “las grúas exprés en veinte minutos los aparcamientos disuasorios o el transporte colectivo para acudir a los centros de trabajo”.
Ni siquiera los datos de incremento inédito de usuarios del transporte público pusieron de acuerdo a las partes, que atribuyeron a sus respectivas formaciones políticas la exitosa medida de la gratuidad. La presidenta destacó la incorporación de 247 nuevos vehículos y 360 trabajadores a la empresa pública Titsa. “Tenemos la flota más moderna y ecológica de España”, aseguró Dávila, que añadió que “Tenerife se consolida como referente de movilidad sostenible”.
Afonso le respondió que buena parte del aumento de viajeros se debe a la reorganización de líneas, que obliga a hacer trasbordos y a tomar más de una guagua para llegar al mismo destino. “Impulsar el transporte público es una solución pero su gestión lo está convirtiendo en un problema”, dijo el portavoz socialista, que aseguró que “las guaguas y tranvías están llenos, hay colas interminables en las principales estaciones de guaguas y en los intercambiadores, y la impuntualidad es cada vez más frecuente”.
En medio de una ingente cantidad de datos y cifras, la presidenta afirmó que “estamos ante el principio del cambio, queda mucho por hacer, pero ya vemos resultados medibles de las decisiones que hemos tomado”. Aarón Afonso le afeó el “discurso triunfalista” y la conminó a que “abandone la atalaya, salga a la calle y pregunte a la gente cuánto tiempo pierde en las colas”.
El tiempo en la cola se reduce un 10% a las 8:00
La presidenta del Cabildo informó de que las colas en las autopistas TF-1 y TF-5 se han reducido gracias a la aplicación de un conjunto de medidas estratégicas impulsadas por la Corporación insular, entre ellas, el escalonamiento de horarios en la Universidad de La Laguna y la implantación de guaguas lanzaderas que, según los datos aportados, ha permitido disminuir los tiempos entre el Puerto de la Cruz y La Laguna entre un 10% y un 18% durante las horas de mayor congestión, concretamente un 10% a las 8:00 de la mañana.
Esto supone un ahorro de tiempo de 3 minutos en un trayecto de media hora, o de 6 minutos en una espera de una hora. Si se considera la reducción del 18% a las 9:00, el ahorro de tiempo es de 5,4 minutos en un trayecto de media hora.
Añadió que los carriles directos en la Glorieta de San Isidro (TF-1) han reducido los tiempos de trayecto en una media del 15%, alcanzando el 30% en horarios punta.