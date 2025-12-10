Seis de cada diez médicos apoyan la huelga contra el estatuto marco en las Islas, según los sindicatos

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) valoró “positivamente” la convocatoria de huelga de médicos, especialistas y residentes (MIR). En Canarias unos 8.000 profesionales estaban convocados a las protestas en contra del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad y exigiendo mejoras retributivas y laborales. Los organizadores cifraron en casi un 60% el seguimiento de la jornada, mientras el Servicio Canario de Salud (SCS) rebajó al 18,5% en el conjunto de la Atención Primaria y Hospitalaria. La jornada de la mañana, que contó con 1.258 efectivos en servicios mínimos, transcurrió sin apenas incidencias destacables.
De los 7.046 efectivos médicos, 3.783 estaban afectados por la convocatoria, de los que 701 la secundaron, informó la Consejería. Del seguimiento por áreas de salud en Tenerife el seguimiento fue de 322 de los 2.015 efectivos afectados, lo que representa el 15,98%, mientras en Gran Canaria la secundaron 353 de los 1.404 efectivos, lo que representa el 25,14%.
Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 4,84%, puesto que acudieron a la huelga seis de los 124 afectados, en La Gomera secundó el paro uno de los 46, es decir, el 2,17%, y en El Hierro el seguimiento fue del 16,67%, puesto que un médico la secundó, de los seis afectados por esta convocatoria.
Por su parte, en Lanzarote siguieron el paro 31 de los 121 profesionales afectados por la huelga, el 25,62%, y en Fuerteventura la secundaron 17 de los 276 afectados, es decir el 6,16%.
Los médicos y facultativos pidieron al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades la aprobación de un Estatuto Marco propio que ponga fin a las “condiciones laborales injustas” que arrastra la profesión. Entre las principales demandas figuran un “nuevo modelo de carrera profesional” y el reconocimiento de “la singularidad y la responsabilidad” del desempeño médico, junto con una “diferenciación retributiva” y el mantenimiento de los “requisitos de titulación y categoría”. Además, reclamaron la “jubilación anticipada”, la subida del pago por guardias o la reducción de su duración, entre otros puntos.
El secretario de Cesm en Canarias, Levy Cabrera, recalcó que los médicos necesitan un “reconocimiento y reclasificación profesional acorde a su nivel de formación”. Además, el documento “no da respuesta real” a problemas estructurales como la sobrecarga asistencial, las plantillas insuficientes, el deterioro de las condiciones laborales y la ausencia de una planificación que garantice la sostenibilidad del sistema.
Insiste en que “la carrera profesional y la hora de guardia en Canarias son las peores retribuidas de España” y pidió medidas para “fidelizar y hacer atractivo” trabajar para el SCS. “Sin estabilidad laboral, sin ofertas de empleo periódicas y sin una mejora real en las condiciones, continuaremos perdiendo médicos y especialistas”. Por tanto, reclamó “oposiciones anuales resueltas en el mismo año”, y la resolución de problemas propios de la lejanía, la fragmentación del territorio y la infrafinanciación en infraestructuras, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, que por población deberían contar con más hospitales terciarios y comarcales para garantizar la atención.