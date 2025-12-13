Miguel Assal, experto en primeros auxilios, sobre poner una pinza del pelo sobre el ojo: “Podría ayudar”

Miguel Assal, experto en primeros auxilios y referencia en su campo gracias a su seguimiento en redes sociales, ha comentado en su cuenta de TikTok de un sorprendente remedio para la migraña.
Assal apunta a que justo sobre el ojo pasa el nervio supraorbital, el más “cabroncete” e implicado en la migraña, por lo que poner una pinza del pelo sobre el ojo puede llegar a aliviar este dolor. “Hay un punto real de acupresión y existe un dispositivo que lanza impulsos eléctricos y está aprobado oficialmente por la FMA en Estados Unidos”.
El experto recalca que este sistema podría ayudar a aliviar el dolo cuando padeces migrañas.
Su estilo directo, a veces crudo, busca precisamente eso: despertar conciencia y urgencia. Porque cuando cada segundo cuenta, tener formación básica en primeros auxilios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
