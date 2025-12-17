Las muertes en carreteras alcanzan su máximo en Canarias desde que hay datos

La Dirección General de Tráfico (DGT) alertó ayer de que 50 personas han muerto en lo que va de año en las carreteras de Canarias, trece más que en 2024, lo que supone el peor registro desde 2012, cuando comienza a recopilarse estos datos. Con el 26% de incremento de los siniestros, 29 de ellos se dieron en la provincia occidental y destacaron los que afectaron a motociclistas y peatones.
De los trece fallecidos adicionales a los contabilizados en 2024 en carreteras canarias, diez corresponden a la provincia occidental y tres a la oriental. Santa Cruz de Tenerife ha pasado de registrar 19 fallecidos a contabilizar 29: 18 en Tenerife, siete en La Palma, uno en El Hierro y tres en La Gomera. De ellos, doce eran motociclistas y nueve, peatones, según precisó el responsable de la DGT en la provincia, Fulgencio Martín.
Mientras, en Las Palmas se registraron 21 fallecidos: diez en Gran Canaria, nueve en Fuerteventura y dos en Lanzarote. De ellos, once eran personas que conducían turismos, seis manejaban motocicletas y hubo cuatro peatones, informó la responsable de la DGT en la provincia oriental, Eva Canitrot.
Las autoridades de tráfico en las dos provincias reconocen que los datos “son preocupantes”. Insisten en que una de las causas de las muertes en vía interurbanas “responde a una relajación generalizada” de los usuarios a la hora de atender a las señalizaciones y normas de conducción, al consumo de alcohol y estupefacientes, además de una velocidad inadecuada. También destacan la presencia de más vehículos de alquiler y los movimientos por la mayor actividad económica.
Canitrot aludió a la complejidad que entraña la diversa orografía de cada isla, un hecho que hace, por ejemplo, que en Fuerteventura, donde predominan las vías rectas y largas, el exceso de velocidad esté detrás de la mayoría de accidentes mortales.
Entre los peatones fallecidos, muchos cruzaron hasta cuatro carriles separados por medianas o caminaron por arcenes sin el debido atuendo reflectante para que se les vea. Además, y pese a estar prohibido, también se detectan usuarios con patinetes.
La delegada de STOP Accidentes en Canarias, Zeltia Rodríguez, lamentó “la relajación colectiva en las medidas de autoprotección” y abogó por subrayar “lo que tiene que ver con la responsabilidad y el riesgo que asumimos, para con nosotros y los demás, al ponermos al volante sin ser capaces de realizar una conducción adecuada”.
Anselmo Pestana: “La única tasa de alcoholemia segura es 0,0%”
La Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo hasta el 21 de diciembre una campaña de control de consumo de alcohol y otras drogas para reducir los comportamientos de alto riesgo tanto en las vías urbanas e interurbanas de Canarias.
Tras la campaña desarrollada en julio, cuando realizaron 12.500 controles en los que se incoaron 266 denuncias, la DGT y la Policía Local intensificarán la vigilancia para velar por que no se conduzca bajo los efectos del alcohol y las drogas. Ir bebido es la segunda causa más frecuente de los siniestros de tráfico mortales y estuvo presente en el 28% de ellos en toda España, 273 en 2024.
El delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, señaló que “conducir después de beber alcohol multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. Y no solo se vincula con una mayor accidentalidad, sino que también repercute en una mayor mortalidad, porque es un factor vinculado con un peor pronóstico en las lesiones”.
“Por eso, resulta importante concienciar en estos días sobre el consumo de sustancias como el alcohol, especialmente si vamos a desplazarnos después en coche o moto”. “Aunque nos creamos en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales, con su ingesta estamos incrementando el riesgo de sufrir un siniestro: la única tasa segura es 0,0%”, destacó.