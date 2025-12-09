Al menos siete muertos tras estrellarse un avión militar de carga en Rusia

Al menos siete personas han muerto este martes tras estrellarse un avión militar de carga en la región rusa de Ivanovo, según han confirmado las autoridades del país euroasiático, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.
El Comité de Investigación de Rusia ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el aparato, un An-22, estaba realizando un “vuelo de prueba” cuando se ha estrellado cerca de Ivanovo.
“Todos los tripulantes a bordo han muerto”, ha manifestado, antes de asegurar que “las circunstancias del incidente están siendo investigadas” y que se ha abierto un caso penal por posible “violación de las normas de preparación del vuelo”.
Fuentes de los servicios de emergencia citadas por la agencia rusa de noticias TASS han especificado que un total de siete personas iban a bordo del aparato, al tiempo que afirmaron que los equipos de búsqueda y rescate se desplazaron a la zona poco después del siniestro para llevar a cabo sus labores.