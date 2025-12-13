Tenerife lidera la transformación del empleo en Canarias

Los programas de empleo impulsados por el Cabildo durante 2025 han generado miles de oportunidades laborales, fortalecido la formación y experiencia práctica de la ciudadanía, además de contribuir a situar a Tenerife como motor económico y de empleo en Canarias.
“Las líneas de actuación que se han puesto en marcha han permitido incrementar la capacitación profesional de miles de personas, potenciar la colaboración público-privada y consolidar proyectos estratégicos como Barrios por el Empleo, Proyecto ISOS, Práctica o ECCA Social, entre otros”, destaca la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Y es que, a través de la Consejería de Empleo, Educación y Juventud, que dirige el consejero insular Efraín Medina, se ha impulsado una estrategia integral orientada a mejorar la empleabilidad, promover la inserción laboral y reforzar las oportunidades formativas de la ciudadanía.
“Los programas han ofrecido itinerarios integrales de orientación, formación, prácticas no laborales, contratación directa y apoyo económico a empresas y entidades, alcanzando resultados significativos en inserción laboral y mejora de oportunidades”, abunda la presidenta.
Estrategia territorizalizada
“Junto a los programas insulares desarrollados de manera directa por el Cabildo, se ha desplegado una estrategia territorializada de gran alcance, cimentada en la colaboración con los 31 ayuntamientos de Tenerife para fortalecer las políticas locales de empleo”, añade Efraín Medina.
A través de una línea de subvenciones dotada con 10 millones de euros, la institución insular ha impulsado proyectos municipales que combinan formación, contratación, intervención comunitaria, mejora de servicios públicos y acciones vinculadas a la sostenibilidad, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En conjunto, estas actuaciones municipales han beneficiado ya a más de medio millar de personas.
En esta misma línea de impulso al empleo y fortalecimiento de las oportunidades formativas, destaca el Proyecto Práctica, una iniciativa estratégica destinada a facilitar la primera experiencia profesional de jóvenes cualificados de la isla. Con una inversión global de 2,5 millones de euros, el programa ha permitido la contratación en prácticas de un centenar de jóvenes, quienes han accedido a contratos formativos de 12 meses.
El programa se desarrolla a través de 15 entidades participadas por el Cabildo y está cofinanciado por el FSE+ y el SCE.
Por otro lado, añade el consejero de Empleo, “desde el Cabildo también impulsamos iniciativas específicas dirigidas a mujeres con formación reglada, pero con dificultades para acceder a una primera experiencia profesional vinculada a su especialidad”, como el Proyecto ISOS, que en su edición 2025-2026 ha logrado que 100 mujeres inicien prácticas no laborales en cerca de 70 empresas de la isla, un programa gestionado por la FIFEDE, con un presupuesto de 700.000 euros.
Colectivos vulnerables
“Hemos reforzado las políticas de apoyo a colectivos especialmente vulnerables a través de programas ejecutados por entidades del tercer sector”, indica Medina, apuntando que se cuenta con líneas de subvenciones dirigidas a organizaciones sin ánimo de lucro, dotada con 2 millones de euros.
Ello va a permitir que un total de 12 entidades del tercer sector puedan poner en marcha proyectos, principalmente en ámbitos estratégicos, para atender a 630 personas desempleadas, de las cuales un 56,5% son mujeres.
Otra de las líneas de actuación se centra en incentivar la creación de empleo con ayudas económicas dirigidas a pequeñas y medianas empresas dotado con un presupuesto de 356.845 euros, que ha dado lugar a que 62 personas desempleadas accedan a un puesto de trabajo.
La corporación insular puso en marcha un programa de formación para 950 personas desempleadas, en colaboración con la Fundación ECCA Social, con una subvención de 180.000 euros.
Además, la institución insular ha aprobado una inversión superior a los 43.000 euros para dar continuidad al programa Tenerife Dual 2025, que se desarrolló en colaboración con la Cámara de Comercio, permitiendo a los estudiantes poder complementar su aprendizaje académico con experiencia práctica en empresas locales.
Por otro lado, en el 2025 el Cabildo organizó una feria de empleo que alcanzó un éxito rotundo al reunir a más de 3.000 personas entre demandantes de empleo, empresas y entidades que están vinculadas al mercado laboral. El 40% de las personas asistentes consiguieron un empleo en los tres meses posteriores. Por lo que la institución va a reforzar su apuesta por la Feria de Empleo para el año 2026 con un presupuesto total de 145.000 euros.
“Tenerife no solo reactiva empleo, sino que construye un modelo propio que combina innovación social, formación y alianzas con todo el territorio insular”, resalta Efraín Medina.
Barrios por el Empleo
Dentro del conjunto de programas estratégicos, el de ‘Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes’ se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes y de mayor impacto en la isla. En 10 años, este programa ha atendido a más de 43.900 personas y ha facilitado la inserción laboral de casi 10.500 participantes. Coordinado por FIFEDE, y ejecutado junto a entidades del tercer sector, el programa se basa en un modelo centrado en la persona y ha fortalecido la colaboración con cerca de 1.000 empresas.