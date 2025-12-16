Torres no volverá a comparecer en la comisión de las mascarillas

La mesa de la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19 votó ayer en contra de la petición del Grupo Popular de que el ministro de Política Territorial y expresidente autonómico, Ángel Víctor Torres, volviera a comparecer a raíz de la publicación del último informe de la UCO de la Guardia Civil.
El cuatripartito se dividió en esta ocasión, dado que el PP votó a favor, CC y AHI se abstuvieron y ASG lo hizo en contra. El PSOE y NC también votaron en contra y Vox, a favor.
El presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), apuntó que, una vez descartado que se reabra la comisión, se va a seguir trabajando en la elaboración del informe de ponencia, con una próxima reunión el 13 de enero.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, el diputado del PP Fernando Enseñat mostró su “decepción” con el voto en contra de la mesa de la comisión porque, arguyó, el último informe de la UCO “tiene datos suficientemente importantes y comprometedores” del papel que desempeñó Ángel Víctor Torres para que “la trama Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama tuviera negocios en Canarias”.
En su opinión, la actuación del expresidente fue “indispensable”. Insistió en los “mensajes comprometedores” que contiene el informe de la UCO “en todo lo que tuvo que ver” con la contratación de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión en Canarias, al igual que las “mentiras o falta a la verdad” que, a su juicio, deslizó en la comisión de investigación.
La presidenta del grupo Socialista, Nira Fierro, esgrimió que Torres “ha dado explicaciones durante todos estos meses”, tanto ante los medios de comunicación como en las comisiones de investigación del Parlamento canario y de las Cortes. Por su parte, José Miguel Barragán (CC) indicó que ya ha quedado “acreditado” que Torres y el exviceconsejero de Presidencia Antonio Olivera “faltaron a la verdad en la comisión”, al negar lo que recoge la UCO. “Cuestión distinta”, precisó, es si hay “hechos graves” nuevos.