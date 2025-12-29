“El perfil de Transgourmet es el de una empresa que cuida mucho el valor humano para establecer vínculos personales con el cliente”

Los cien años de la empresa de distribución de alimentación Transgourmet Ibérica son de calidad. Y sus señas de identidad son su tarjeta de visita. Esta compañía forma parte del grupo suizo Transgourmet, el segundo mayor distribuidor mayorista de alimentos y bebidas para profesionales en Europa, que pertenece, a su vez, al grupo Coop. Con sede en Basilea, Transgourmet cuenta con más de 30.000 empleados y opera en siete países: Suiza, Alemania, Austria, Francia, Polonia y Rumanía, además de España. Desde 2014 está presente en Canarias, donde se ha instaurado la figura del gerente general en la persona de Juan Domínguez. “Contribuimos a mejorar la economía regional”, resalta. “Hemos añadido más de 600 referencias de productores canarios”. La emoción de la satisfacción se hace presente por la celebración de su centenario.
¿Qué es Transgourmet Ibérica?
“Transgourmet Ibérica es referente en España de la distribución de alimentación a la hostelería y a los supermercados de proximidad y conveniencia. Actualmente cuenta con 7 plataformas de distribución repartidas por toda España, una de las cuales está en Ingenio, en Gran Canaria, y es referente en el sector de retail, con cerca de 700 supermercados franquiciados, la mayoría bajo la enseña Suma, y más de 2.500 clientes independientes. Tambien contamos 73 centros cash&carry para profesionales repartidos por toda España, cuatro de los cuales están en Canarias”.
¿Cuál es su implantación en Canarias, concretamente?
“Este año hemos celebrado un siglo de historia, pero en Canarias no somos tan mayores. Como he dicho, aquí arrancamos nuestra andadura en 2014, cuando abrimos nuestra primera plataforma logística en el municipio grancanario de Ingenio, que tiene una superficie de 11.900 metros cuadrados. Una vez instalada la plataforma logística, abrimos cuatro centros de cash&carry [un modelo de negocio mayorista de auto servicio para profesionales]: uno en la isla de Gran Canaria, dos en Tenerife (en Mayorazgo y Adeje) y otro más en Lanzarote. Y ahora estamos construyendo otro en la isla de Fuerteventura. Paralelamente comenzamos con muestra línea de retail a través de la enseña Suma Supermercados”.
-¿Con cuántos clientes están trabajando ahora?
“Actualmente tenemos más de 13.000 clientes en Canarias. El grueso son clientes de la línea horeca: bares, cafeterías y restaurantes de menú. Después, contamos con unos 200 clientes en la línea retail, entre nuestros supermercados franquiciados Suma y también supermercados independientes”.
-Ofrecen una gran variedad de surtidos, se entiende…
“Sí. En nuestra cartera hemos llegado a tener en cada área más de 10.000 referencias. Y para nosotros es muy importante el producto local. Contamos con más de 100 proveedores de Canarias, con ganas de ampliar esta cifra. Además, me gustaría resaltar que tenemos más de 1.200 referencias de marca propia, un elemento diferenciador dentro del mercado”.
-¿Y la plantilla?
“En Canarias tenemos una plantilla de 173 personas, distribuidas entre la plataforma logística de Ingenio, los GM Cash, los comerciales para los centros y los asesores para el retail, más la estructura de oficinas que da soporte a los equipos. En toda España, la plantilla de Transgourmet supera las 2.800 personas”.
-¿Qué indican los últimos datos de facturación?
“En Canarias facturamos más de 70 millones de euros y 1.220 millones aproximadamente en el conjunto nacional”.
-¿Proyectos inminentes?
“Canarias es un territorio estratégico para Transgourmet, por su idiosincrasia, ubicación, clima y componente turístico, que hace que sea idóneo para nuestro cliente objetivo. Dentro de la línea minorista tenemos preparadas dos aperturas de supermercados franquiciados Suma para el primer trimestre del próximo año y contamos añadir otras tres antes del verano de 2026. En la rama de Horeca, como he dicho, ya hemos iniciado las obras para un quinto cash&carry, ubicado en la isla de Fuerteventura”.
-¿Cómo están celebrando los cien años de historia?
“Con mucho entusiasmo y con mucho arraigo, porque no es fácil cumplir cien años. Lo hemos ido celebrando con muchas ganas en cada una de las regiones donde estamos situados con eventos adaptados a las respectivas zonas. Hemos invitado, por supuesto, a nuestros clientes, a la plantilla, a los proveedores, a medios de comunicación y a las autoridades para que fueran partícipes de la conmemoración”.
-Un resumen de la evolución, en pocas palabras…
“Transgourmet es una empresa que desde 2019 ha hecho un gran cambio. Nuestro plan estratégico fijó el objetivo en ser líderes de la distribución a la pequeña hostelería en España. Y en retail, nos centramos en una franquicia más vertical, de conveniencia, de proximidad, que nos ayude a generar el negocio del futuro. Gracias a ese cambio de estrategia, la compañía ha logrado multiplicar exponencialmente sus resultados”.
-¿Qué características definen la esencia de esta empresa?
“Hay una frase que encaja perfectamente en las características que definen el perfil de Transgourmet: una empresa de personas para personas. Esto quiere decir cuidar mucho el valor humano con el cual desarrolla su trabajo, su estrategia, para establecer vínculos personales con el cliente final, ya sea a través de la franquicia o del cliente de hostelería. Al final, de esa manera se garantiza un modelo de éxito, de futuro”.