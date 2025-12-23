Lleva una ofrenda “especial” a su novio durante un vis a vis en la cárcel de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado una condena de tres años y un día de cárcel para un recluso de Tenerife II que fue sorprendido con 29,5 gramos de cocaína en un vis a vis.
La droga le fue incautada en una visita de su pareja, quien ha quedado absuelta pese a las sospechas de que habría sido ella quien le suministró la sustancia estupefaciente.
En su recurso ante el TSJC, que ha sido rechazado, la defensa alegó irregularidades en la custodia de la droga y volvió a pedir que se tenga en cuenta el atenuante de confesión, argumentos que la Fiscalía tacha de “débiles”.
En cuanto a que desde un primer momento el acusado admitió que llevaba droga en su interior, el TSJC recuerda que el reconocimiento se hizo justo antes del análisis radiológico y, por lo tanto, de forma “tardía”, sabiendo que iba a ser detectado.
En cuanto a las dudas sobre la cadena custodia el fallo cree “irrelevante” que se tardaran 19 días en analizar la droga; que están identificados los funcionarios por la que pasó la sustancia y creen “irrisorias” las críticas a las condiciones “meteorológicas” del lugar donde estuvo guardada.
Recuerda la Sala que la droga intervenida al procesado triplica la cantidad permitida a un consumidor habitual, por lo que no habría dudas de que iba a ser destinada a su venta, y rechaza la excusa de que era superior por las dificultades a poder comprarla en una prisión.
El atenuante de que el acusado era adicto a la cocaína desde que tenía 20 años ya se tuvo en cuenta en su momento y por ello la condena se redujo a tres años y la pareja fue absuelta.
La versión del condenado es que se trataba de hachís, como erróneamente apareció identificada en el laboratorio, y que optó por sacarlo de su celda para evitar que los vigilantes la encontraran o sus compañeros la robaran.
La Fiscalía solicitaba cinco años de cárcel y el pago de 3.500 a cada uno de los procesados, en el caso de la mujer porque la “única explicación lógica” de lo ocurrido es que fue ella quien llevó la droga a la cárcel, mientras que la defensa solicitaba la libre absolución de ambos.