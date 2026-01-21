justicia y tribunales

Absuelven al propietario de La Chasnera por el caso de la gasolinera de Arafo

La Audiencia Provincial descarta fraude en ejecución de sentencia y no aprecia el blanqueo de capitales
Absuelven al empresario de La Chasnera por el caso de la gasolinera de Arafo
Sede de la Audiencia Provincial tinerfeña./ Sergio Méndez
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia absolutoria para los dos encausados en el caso relacionado con la venta de una gasolinera en Arafo, respecto a las acusaciones por la presunta comisión de los delitos de frustración a la ejecución de sentencia y blanqueo de capitales.

Los ahora absueltos son el conocido empresario sureño y dueño de La Chasnera, José Miguel González, y otro varón llamado Bienvenido que ya fue condenado por estafa en otro juicio celebrado por los mismos hechos.

  1. González pagó 100.000 euros al estafador antes de comprar la gasolinera

En la nueva sentencia, cuya copia obra en poder de este periódico, la Audiencia Provincial concluye que el posible delito de frustración a la ejecución no es tal sino que se subsume en la estafa ya juzgada, mientras que dicho tribunal no aprecia el blanqueo de capitales descrito por tanto la Fiscalía como por la acusación particular.

Los hechos se remontan a 2014, cuando los propietarios de una gasolinera en Arafo decidieron venderla al referido Bienvenido, que no cumplió con lo pactado (de ahí que ya hubiera condenado por estafa) y que luego traspasó la gasolinera a González.

