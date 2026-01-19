Accidente en la TF-5: tres coches afectados en el interior del túnel

Un accidente de tráfico con tres coches implicados ha tenido lugar este lunes en la autopista TF-5, en el interior del túnel Padre Ancheta, en sentido norte.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que trabajan en la regulación de la circulación y en la retirada de los vehículos afectados para restablecer la normalidad en la vía lo antes posible.
Por el momento, se desconoce el estado de los conductores implicados en el accidente, así como si ha sido necesaria la asistencia de los servicios sanitarios. El incidente está provocando retenciones en la zona, una de las más transitadas del área metropolitana.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas mientras continúan las labores de intervención.