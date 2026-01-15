Ojo al viento, el mar y la lluvia: la Aemet detalla la previsión del tiempo en Canarias para este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este jueves habrá un predominio de la nubosidad en el norte de las Islas, especialmente en el nordeste, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. En el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos.
En las cumbres centrales de las Islas de mayor relieve se mantendrán cielos despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque se prevé un ligero a moderado ascenso de las máximas en las cumbres, donde no se descartan heladas débiles. Los valores térmicos se situarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte en vertientes del sureste, extremo noroeste y cumbres, mientras que en las zonas occidentales predominará el régimen de brisas.
En la provincia de Las Palmas, la Aemet señala que en el norte de Gran Canaria se esperan cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. En el sur de la Isla, los cielos estarán poco nubosos, con algunos intervalos durante la mañana. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos a últimas horas del día.
Las temperaturas en la provincia oriental no experimentarán cambios significativos, salvo un ligero a moderado ascenso de las máximas en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén valores entre los 16 grados de mínima y los 21 de máxima. El viento será del noreste, con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, así como en cumbres durante las primeras horas, con predominio de brisas en el suroeste.
En cuanto al estado del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, con marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada, y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros.
Tenerife
Predominarán los cielos nubosos en el norte, especialmente en el nordeste, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. En el resto de vertientes se registrarán intervalos nubosos y las cumbres centrales permanecerán despejadas. Las temperaturas no variarán, salvo ligeros a moderados ascensos de las máximas en cumbres centrales, donde no se descartan heladas débiles. El viento será del noreste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres, con brisas en el oeste. En Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre 17 y 21 grados.
La Gomera
Se esperan cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el sur. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con ligeros ascensos en cumbres. El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste. En San Sebastián de La Gomera se prevén temperaturas entre 17 y 21 grados.
La Palma
Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte y este, y poco nubosos en el oeste. Las temperaturas no registrarán cambios relevantes, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres. El viento será del noreste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, con brisas en el oeste. En Santa Cruz de La Palma se esperan valores entre 16 y 20 grados.
El Hierro
Predominarán los cielos nubosos en el norte, con apertura de claros por la tarde, y poco nuboso en el sur. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, con predominio de brisas en el suroeste. En Valverde se prevén temperaturas entre 11 y 15 grados.
Predicción por Islas
Lanzarote
Se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos a últimas horas. Las temperaturas no presentarán cambios y el viento será moderado del noreste, con intervalos de fuerte a primeras horas. En Arrecife, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 20 grados.
Fuerteventura
Habrá intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. El viento será moderado del noreste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía. En Puerto del Rosario se prevén valores entre 14 y 20 grados.
Gran Canaria
En el norte, cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. En el sur, poco nuboso, con algunos intervalos matinales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo ligeros a moderados ascensos de las máximas en cumbres. El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, así como en cumbres a primeras horas, con predominio de brisas en el suroeste. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 16 y 21 grados.