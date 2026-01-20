Australis ofrecerá una ruta especial por la Patagonia en Semana Santa

La Patagonia más indómita y Tierra del Fuego se preparan para recibir una propuesta única. Por primera vez, Cruceros Australis lanzará en Semana Santa una ruta especial que no solo recorre algunos de los paisajes más vírgenes y remotos del extremo sur del continente, sino que incorpora también la visita a dos de los pueblos más australes del mundo: Puerto Williams y Puerto Toro.
La salida está programada para el 29 de marzo, con una duración de siete noches, en un viaje concebido como una auténtica inmersión en la naturaleza y la cultura del fin del mundo. “La idea es que el viajero pueda realizar un viaje profundamente inmersivo, combinando glaciares, bosques nativos y el contacto directo con el estilo de vida de los habitantes de una de las regiones más remotas del planeta”, explica Frédéric Guillemard, gerente de Australis para Europa y Asia.
Un comienzo fuera de los circuitos habituales
El crucero partirá desde Punta Arenas (Chile) y ya en la primera jornada ofrecerá un desembarco poco habitual en Bahía Almirantazgo, un paraje de gran belleza donde los pasajeros podrán avistar el glaciar Brookes, primera gran postal helada del recorrido.
Al tercer día, la travesía llegará a la isla Carlos III, uno de los enclaves privilegiados para el avistamiento de ballenas franca austral, una de las especies más impresionantes del hemisferio sur. Esta primera parte del itinerario, según destaca Guillemard, se aparta de las rutas tradicionales de la naviera y marca el carácter exclusivo de esta propuesta.
A partir de ahí, el viaje combinará tramos emblemáticos de los dos grandes recorridos de Australis, con excursiones a glaciares como Cóndor, Garibaldi y Pía, además de desembarcos en Bahía Águila, la histórica bahía Wulaia —donde Charles Darwin pisó tierra durante su paso por la Patagonia— y el siempre mítico Cabo de Hornos, uno de los hitos geográficos más legendarios del planeta.
Puerto Williams y Puerto Toro: vida en el confín del mundo
Uno de los momentos más especiales llegará en la recta final del viaje. El penúltimo día permitirá conocer Puerto Williams y Puerto Toro, dos pequeñas localidades que ofrecen una mirada única a la vida en el extremo austral.
“Allí podremos descubrir un museo poco conocido y el asentamiento de los descendientes de los últimos yámanas, una de las cuatro etnias originarias de la zona. Es una oportunidad para asomarse a la cultura y a la forma de vida que hubo y que aún pervive en estos pueblos casi desconocidos para el gran público”, señala el responsable de Australis.
Mucho más que un crucero
Esta ruta especial se suma a la temporada regular de Australis, que se extiende de septiembre a abril, con embarques desde Ushuaia (Argentina) o Punta Arenas (Chile) y desembarcos en el país opuesto, convirtiendo la travesía en un auténtico puente natural entre ambos territorios.
En sus itinerarios habituales, la naviera combina navegaciones entre glaciares, avistamiento de fauna —como pingüinos y elefantes marinos— y caminatas por bosques subantárticos. A bordo, el viaje se completa con charlas de glaciología, flora y fauna, y pueblos indígenas, además de una propuesta gastronómica basada en productos locales, elaborados al estilo de esta región única del mundo.
Una experiencia pensada para quienes sueñan con llegar más allá del mapa, donde la naturaleza se muestra en estado puro y el viaje se transforma en descubrimiento.