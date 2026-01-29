Beethoven y Mendelssohn suenan en el primer viaje al Archipiélago de la Filarmónica de Montecarlo

La Orquesta Filarmónica de Montecarlo, con más de 170 años de historia, debuta esta semana en el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) con un programa de obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827) y Felix Mendelssohn (1809-1847). La formación del Principado de Mónaco se estrena en el FIMC acompañada por el pianista Martin Helmchen, que interpretará el Emperador de Beethoven, el último concierto para piano que compuso el genio de Bonn.
Bajo las directrices de su titular, el japonés Kazuki Yamada, la orquesta actúa mañana viernes en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y el sábado lo hace en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos conciertos comienzan a las 19.30 horas. El público interesado en conocer los detalles del repertorio podrá asistir a las charlas previas, una hora antes, del divulgador Ricardo Ducatenzeiler en ambos recintos.
‘CORIOLANO’
El programa comenzará con un plato fuerte, la Obertura Coriolano op. 62, compuesta por Beethoven en 1807. Concebida como música para teatro, el rasgo distintivo de esta partitura es que encaja perfectamente como una pieza sinfónica autónoma. En apenas ocho minutos condensa escenas repletas de dramatismo, donde un general romano (Coriolano) vive atrapado entre su orgullo, su sed de venganza y las súplicas de su familia para evitar la guerra.
El repertorio cambiará de registro con el Concierto nº 5 para piano, Emperador, en Mi bemol mayor, Op. 73, también de Beethoven, que interpretará Helmchen. Esta pieza esconde una paradoja en su origen. Fue escrita mientras Viena sufría el asedio de las tropas napoleónicas y el compositor se refugiaba en un sótano, donde se cubría los oídos con almohadas (para amortiguar el estruendo de la artillería). No obstante, sus tres movimientos no reflejan esa angustia, sino que van por caminos contrarios, con una obra cargada de grandeza y vitalidad que incluso llegó a romper muchos de los moldes de su época.
La Sinfonía nº 3 en La menor, Op. 56, MWV N 18, de Mendelssohn, pondrá el punto final al concierto. Se dice que surgió después de un viaje del compositor hasta las ruinas del Palacio de Holyrood, la antigua residencia de la reina María Estuardo, un lugar con el que quedó impactado. Sus cuatro movimientos se ejecutan sin interrupción, lo que aporta una singular unidad narrativa. En su desarrollo, la Escocesa transita desde la melancolía de las brumas históricas hasta la alegría de las danzas populares, con fragmentos de clarinete que buscan evocar el sonido de las gaitas.
Las entradas para ver por primera vez a la Filarmónica de Montecarlo en Canarias están disponibles en las taquillas y los puntos de venta online de los dos auditorios, a los que también se puede acceder desde el sitio web www.festivaldecanarias.com.
Con una marcada línea romántica, la orquesta ofrece un programa dedicado a dos de los mayores exponentes de esta corriente. Para dar vida al legado beethoveniano, la Filarmónica de Montecarlo ha invitado a una de las figuras más solicitadas del mundo del piano, el alemán Martin Helmchen. Discípulo de Alfred Brendel, Helmchen llega avalado por la crítica internacional como una referencia absoluta de este tipo de repertorio.
Kazuki Yamada, quien lidera a la Filarmónica de Montecarlo desde hace 10 años, se halla en un momento de gran proyección, compaginando el rol de director en Mónaco con el de la Sinfónica de Birmingham y su reciente designación al frente de la Orquesta y Coros de la Radiodifusión de Berlín.