Canarias recibiría 611 millones más al año con el nuevo modelo

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, informó ayer de que la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica supondría incrementar en 611 millones de euros al año los recursos que recibe el Archipiélago con el sistema vigente. Esta sería la octava región que más incrementaría sus recursos en 2027, según se desprende de la presentación que hizo la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Pestana resaltó que el modelo tiene en cuenta la singularidad de Canarias en la población ajustada mediante la variable de la insularidad, de la que es “el territorio más beneficiado”.
Además, recibiría financiación del nuevo fondo climático. El Ejecutivo estima que aportaría el año venidero 20.975 millones más de los que obtendrían en su conjunto las comunidades autónomas del régimen común. Los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027 se calculan en 224.507 millones, frente a los 152.484 millones de 2023.
“Este modelo refuerza y amplía la solidaridad interterritorial, aumenta la autonomía y corresponsabilidad fiscal, respeta y recoge las singularidades territoriales, garantiza el principio de suficiencia para que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad en todo el territorio y reduce las distancias en financiación por habitante”, reseñó Pestana.
El delegado se preguntó si el Gobierno autonómico va a apoyar este modelo o va “a dejarse arrastrar por el PP”. El líder regiónal de este partido y vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, denunció desde Güímar un “atraco a mano armada” a Canarias, una comunidad que el Ejecutivo ve “como de tercera” y censuró que Pedro Sánchez haya “negociado de manera unilateral con quienes no quieren a España, con quienes quieren irse de España, con quienes quieren ningunear a España, la financiación del resto del territorio nacional”.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó que el actual modelo se aprobó durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que el PP no formalizó una propuesta de reforma.
En Agaete, Fernando Clavijo comentó que “nadie se cree que si hay más dinero para Cataluña no significa que haya menos dinero para otros”. El presidente está a la espera de “ver el texto, la letra pequeña”. Reconoce que “hay más dinero público”, porque la recaudación ha crecido y la propia inflación influye. Otra cosa será “cómo se distribuye”, precisó el mandatario.
El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, aplaude que se mantengan los ingresos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) al margen del sistema de financiación autonómica. Critica, no obstante, “la infraponderación de la insularidad y la escasa valoración del criterio de la pobreza”. En su condición de portavoz parlamentario, insta al Ejecutivo de Fernando Clavijo a defender los intereses generales de Canarias en la inminente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), “sin levantarse de la mesa”.
Municipalistas Primero Canarias apela a la “unidad política” ante la financiación.