El Caribe Mix Festival visitará Tenerife: La Madre del Topo, El Símbolo o Soraya nos llevarán a los veranos de nuestra juventud

La zona de aparcamientos del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife, se convertirá el sábado 5 de septiembre en el refugio de una memoria musical compartida con el Caribe Mix Festival, una cita que , según señalan sus organizadores, “no solo busca rendir tributo a los grandes éxitos de una época, sino transformar esa banda sonora emocional en una experiencia colectiva”.
Artistas como Soraya, Las Chuches o La Madre del Topo encabezan el cartel musical del Caribe Mix Festival, que revive la esencia de aquellas noches interminables, junto a propuestas como las de La Fiesta, El Regreso de la Década, El Símbolo, Abel SBS, Ariel de Cuba y Juanma Sound. La nota de identidad local la pondrá la orquesta tinerfeña Nueva Línea, que con su energía actual completa una programación que ha sido “pensada para que el pulso de la Isla no descienda en ningún momento”.
Las entradas para la cita tinerfeña de esta propuesta musical, que recorre la Península y también contempla visitar Gran Canaria, el viernes 4 de septiembre, pueden adquirirse ya a través de su sitio web oficial, caribemixfestival.com.