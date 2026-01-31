El CD Tenerife no quiere confianzas en la visita del Guadalajara

Tenerife y Guadalajara viven esta tarde (15.15) en el Heliodoro Rodríguez López un duelo de lo más desigual que se puede ver en la Primera RFEF. Líder contra colista se ven sobre el césped del recinto deportivo capitalino dentro de un compromiso calificado como “peligroso” por el técnico local, Álvaro Cervera, que quiere que los suyos no se fíen de un rival que no gana desde el 7 de diciembre.
Se miden dos de las rachas más antagónicas de la competición en un partido donde los blanquiazules quieren mantener la firmeza de su liderato y meter más presión con la distancia de puntos (12) respecto a su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna.
Tenerife y Guadalajara se vieron las caras en la primera jornada liguera con triunfo canario por 0-2. En ese momento separaron sus trayectorias y se vuelven a juntar con mucha distancia entre ambos y unos objetivos muy diferentes.
Los locales suman nueve victorias y un empate en Lugo en sus últimos diez partidos, son el equipo más goleador y el menos goleado y han puesto la velocidad crucero hacia el ascenso. Los visitantes sólo piensan en empezar a sumar para no regresar a la Segunda RFEF antes de tiempo.
Álvaro Cervera vuelve a contar con las ausencias de Javi Pérez y Dani Fernández y espera a las últimas horas del mercado para ver si puede incorporar al pretendido Iván Chapela. “Si no viene, nos quedaremos como estamos”, dijo el técnico blanquiazul en su rueda de prensa semanal.
El partido servirá, salvo contratiempo, para ver a Aitor Sanz enfundarse la elástica blanquiazul en su partido número 400 como tinerfeñista. El capitán vivirá una jornada muy especial centrada, primero, en ganar al Guadalajara como es habitual en un deportista tan profesional.
El madrileño se colocará como segundo futbolista en alcanzar esa cifra de partidos, sólo superado por Alberto Molina, otro gran capitán blanquiazul. “Es el jugador que queremos tener todos. Es muy buena persona, muy buen jugador y, aunque juegue mal, aporta. Yo me quedo con la espinita clavada de que no haya podido jugar en Primera, aunque se lo merecía”, señalaba Álvaro Cervera en sala de prensa.
El técnico no confirmó un once inicial para el compromiso de hoy, pero toda hace indicar que serán Aitor Sanz y diez más. “El lunes pensaba que sí, el martes no tanto y, hoy, este partido es como cualquier otro. Algún jugador puede ser, pero no vamos a mover mucho”, explicaba Cervera sobre la posibilidad de hacer rotaciones ante un rival que “es de un equipo que juega 4-3-3 y que lo hace todo a través del balón. Yo creo que intentarán hacerlo si están cómodo, aunque, al principio, no esperemos eso”.
“Tanto yo como muchos de los jugadores sabemos que este tipo de partidos son de los más peligrosos”, dijo el entrenador tinerfeñista que señaló que “en el fútbol, a parte de jugar bien o mal, la cabeza gana y pierde muchos partidos y en estos partidos tenemos que sacarnos de la cabeza que es primero contra último. Es un partido más que nos puede acercar al objetivo de estar arriba, y así lo afrontamos”. Cervera lo dejó claro, no quiere ningún tipo de confianza, aunque venga el colista.