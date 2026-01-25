El CD Tenerife reafirma su liderato ante el Real Madrid Castilla (4-2)

El CD Tenerife cosechó su sexta consecutiva victoria ante un buen Real Madrid Castilla, que fue capaz de reaccionar tras encajar tres goles en 22 minutos y acabar el partido con un jugador menos.
Los blanquiazules fueron una apisonadora tras el arranque gracias a los goles de De Miguel, Alassan y Enric Gallego. El guardameta Dani Martín se hizo gigante en su portería para evitar que los blancos marcase injustamente de penalti y Gastón Valles debutó y marcó el definitivo 4-2 en un Heliodoro en el que se vivió un ‘fiestón’ al que acudieron más de 17.000 espectadores.
De esta manera los de Álvaro Cervera ampliaron su ventaja sobre el segundo clasificado, que ya es de 12 puntos. 50 puntos que tienen en su casillero ya los tinerfeñistas, quienes empiezan a vislumbrar a lo lejos el regreso a Segunda División.
El Real Madrid Castilla arrancó el partido sorprendiendo al CD Tenerife con una presión alta, pero muy pronto cometieron el primer error del partido.
Los blanquiazules robaron en el medio y salieron rápido al contragolpe con De Miguel y Gallego. El primero salió con velocidad para centrar a su compañero, que estaba liberado de marca. El control de Enric no fue bueno, quedándose algo suelta la pelota. Aún así le dio tiempo al punta catalán a meter la punta de la bota. El esférico se estrelló en el poste y el rechace se fue directo a un De Miguel que remató con potencia para batir por primera vez a Fran González. El Heliodoro, más poblado que en otras ocasiones por la presencia del filial merengue, rugió por primera vez con el tanto del ‘9’ tinerfeñista, que rompía así la mala racha desde el pasado 22 de noviembre. No veía portería ‘Demi’ desde el duelo contra el Arenas Club.
El 1-0 le dio tranquilidad a los locales, que volvieron a aprovechar otro error madridista para asestar otro durísimo golpe. Esta vez recuperó Landázuri con la ayuda de De Miguel, que lo habilitó con un fantástico taconazo. El central se plantó solo ante el meta visitante, quien repelió el violento remate del zaguero. Pero, otra vez, el rechace le fue a caer a uno de los locales. Se hizo con la bola Alassan, quien, primero, hizo un recorte para aclarar su disparo y, después, golpeó para marcar el 2-0. Volvió a levantarse eufórica la afición chicharrera. 2-0 y el duelo ya se decantaba claramente para el bando canario.
El 3-0 no se hizo esperar. Además, llegó en una jugada calcada a los otros goles. Nueva pérdida en la salida del balón del Castilla, en este caso Alassan, Enric conectó con Demi, que no pudo batir al meta madridista, pero el rechace lo remató inesperadamente el ’18’ blanquiazul con la cara. El balón volvió a introducirse en la meta merengue por tercera ocasión, provocando el delirio de los seguidores blanquizales. En el minuto 22 el choque parecía claramente decidido a favor del indiscutible líder del grupo.
El Tenerife es un martillo pilón y nunca se conforma. Estuvo a punto de sumar el 4-0 en otro contragolpe que nació en las botas de Alassan. El canterano galopó por todo el campo madridista para acabar sirviendo un medido centro que remató abajo Enric Gallego. Remató bien el punta, pero en posición antirreglamentaria, por lo que el tanto no subió al marcador.
Sorprendentemente, el Real Madrid Castilla reaccionó en la recta final de la primera parte. Primero recortó distancias en el marcador en el minuto 41 por mediación de Zúñiga. Acto seguido, lo siguió intentando el club de la capital, que aprovechó una caída de Zúñiga en el área blanquiazul para pedir una revisión en el FVS por un posible penalti de Aitor Sanz. El colegiado de la contienda se fue al monitor y durante muchos minutos revisión una acción en la que las imágenes demostraron que fue el punta madridista el que buscó el contacto con el pie del mediocentro local. Fue uno de los asistentes el que tomó la decisión de señalar un vergonzoso penalti que enfadó a la parroquia local. Los cánticos de “así gana el madrid’ retumbaron en las gradas del Heliodoro.
Pero ahí estaba Dani Martín para evitar que tal injusticia subiera al marcador. El portero del Tenerife se lanzó con rabia a su izquierda para evitar la segunda diana madrileña. El recinto ‘chicha’ se levantó eufórico para celebrar el ‘paradón’ que evitaba que los de López de Lerma se metieran en el partido.
Así acabó una primera parte en la que se vieron cuatro goles, un penalti vergonzoso y la gran parada de Dani Martín.
Segunda parte
La segunda parte arrancó de la peor manera. Salida fría de los de Álvaro Cervera y Palacios marcó el 3-2. El resultado se abría y los blancos se metían claramente en el partido.
Los blanquiazules se encorajinaron y crearon ocasiones de gol claras para ampliar distancias, pero se toparon con un Fran González mucho más acertado que en la primera parte.
Cervera hizo el primer cambio del partido en el 56. Extrañamente retira del terreno de juego al mejor local de la primera parte, Jesús de Miguel, para dar entrada a Noel López. Buscaba el míster la velocidad por la carril izquierdo, que es donde se ubicó inicialmente el excanterano del Madrid.
Poco después, en el 67, debutó Gastón Valles con la camiseta blanquiazul. El nuevo punta blanquiazul relevó a Alassan. Con este movimiento Noel se fue a la derecha y Nacho Gil se fue de nuevo a la derecha.
El Real Madrid Castilla pidió la segunda revisión del FVS tras una falta de Enric Gallego. El punta pisó sin querer al jugador del Castilla, pero el colegiado mantuvo la amarilla que mostró en el campo tras acudir al monitor de televisión.
Volvió a pedir otra revisión de jugada el banquillo tras la clarísima tarjeta roja que se llevó Joan Martínez cuando cazó a un Nacho Gil se iba a por la portería de Fran González. Las imágenes le confirmaron al colegiado que tomó de entrada la decisión correcta. El Castilla se quedó con uno menos.
Cervera realizó la última sustitución en el 77. Se fueron del terreno de juego Enric y Fabricio, para que entrasen Juanjo y Jeremy. Precisamente el grancanario fue determinante en la recta final del encuentro.
En los pocos minutos en los que estuvo sobre el campo, forzó una amarilla y provocó un penalti que acabó transformando con maestría y ‘paradinha’ incluida. Inmejorable debut del punta charrúa.
Con el 4-2 en el marcador, el Tenerife controló los instantes finales de un partido que acabó celebrándose en las gradas del Heliodoro.
Ficha técnica:
4 – CD Tenerife: Dani; César, Landazuri, José León, David Rodríguez; Fabricio (Jeremy, m.78), Aitor Sanz, Nacho Gil; Alassan (Gastón, m.67), Enric Gallego (Juanjo, m.78) y De Miguel (Noel López, m. 56).
2 – Real Madrid Castilla: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Diego Aguado (Mario Rivas, m.56); Cestero (Cristian, m.85), Manuel Ángel (Leiva, m.70), Thiago Pitarch; Palacios, Yáñez (Mesonero, m.46) y Loren Zúñiga (Lamini, m.85).
Goles: 1-0, M.2: De Miguel. 2-0, M.18: Alassan. 3-0, M.22: Enric Gallego. 3-1, M.41: Loren Zúñiga. 3-2, M.46: Palacios. 4-2, M.90+4: Gastón, de penalti.
Árbitro: Jorge Tárraga Lajara (Comité Territorial Castilla La Mancha). Expulsó al visitante Joan Martínez (m.81) por derribar como último defensor a Nacho Gil, además, amonestó a los locales Alassan (m.24), Enric Gallego (m.75) y Aitor Sanz (m.87), y a los visitantes Diego Aguado (m.44), Thiago Pitarch (m.73) y David Jiménez (m.90+1).
Incidencias: Partido de la vigésimo primera jornada de la liga del Grupo I de Primera Federación disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 17.020 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por la reciente muerte de Álvaro De la Rosa, socio del Club, y las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.