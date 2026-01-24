De Quique González a ‘Casting Lear’: CajaCanarias presenta la agenda de ‘Primavera en la Fundación’

La Fundación CajaCanarias ha dado a conocer el contenido de la tercera edición de su ciclo Primavera en la Fundación. Música, humor y teatro protagonizan esta iniciativa que reúne a destacados artistas del 21 de marzo al 19 de junio. La agenda se desarrollará en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con una de las propuestas en el de Santa Cruz de La Palma. Las actividades comenzarán a las 20.00 horas, salvo las de teatro familiar, y las entradas, con precios a partir de cinco euros, están a la venta en la web www.cajacanarias.com, con el 25% de descuento en algunos espectáculos para las personas suscritas al programa Amigos de la Fundación.
La programación musical se estrena el 27 de marzo con el recital Falla imaginado, del pianista Moisés P. Sánchez, acompañado por Ana María Valderrama (violín) y Pablo Martín Caminero (contrabajo). El 10 de abril será el turno del rock en español de la mano de Quique González, quien presentará en concierto su disco 1973.
El 17 de abril está programado el grupo canario Mambisa, con un espectáculo lleno de fuerza, raíz, energía y sensibilidad, mientras que el 30 llega uno de los platos fuertes de Primavera en la Fundación: el guitarrista alicantino Yerai Cortés.
‘CRIMINALES DEL SUEÑO’
Said Muti presentará el 8 de mayo Criminales del Sueño, su tercer álbum de estudio, y el 15 de mayo visita la capital tinerfeña Andrea Motis con su nuevo proyecto, Temblor. Junto a la artista, a la trompeta y la voz, estarán Christoph Mallinger, al violín y la mandolina, y Zé Luis Nascimento, a las percusiones. El cantautor británico Charlie Cunningham aterrizará en el ciclo el 23 de mayo.
Creado por Domingo Rodríguez el Colorao, el proyecto La línea del horizonte llegará el 29 de mayo. Sobre el escenario, Domingo se une a sus hijas Julia y Ayla para ofrecer un viaje emocional que entrelaza música, palabra y memoria. La Bien Querida, nombre artístico de la bilbaína Ana Fernández-Villaverde, cantante y compositora española de indie pop, dará un concierto el 5 de junio.
El día 12 de ese mismo mes la propuesta está protagonizada por Birds on a Wire, el dúo musical francobrasileño formado por la cantante Rosemary Standley y la chelista y cantante Dom La Nena. La agenda musical se cierra el día 19 con Tarwa N-Tiniri, una banda de blues del desierto marroquí arraigada en las tradiciones del pueblo amazigh.
‘LA BRUJA RECHINADIENTES’
El apartado teatral de Primavera en la Fundación se inaugurará el 21 de marzo (12.00 horas) con el espectáculo familiar de títeres La Bruja Rechinadientes, de Katua&Galea Teatro. Los días 3 y 4 de junio llegará Tres noches en Ítaca, una tragicomedia de Alberto Conejero protagonizada por Marta Nieto, Cecilia Freire y Amaia Lizarralde. Finalmente, Casting Lear, una autoficción de Andrea Jiménez, se escenifica el 10 y el 11 de junio.
‘SEÑORAS Y SEÑORAS’
La programación de humor se abre los días 9 y 11 de abril, en los espacios culturales de la fundación en Tenerife y en La Palma, respectivamente, con Señoras y Señoras, un espectáculo con las periodistas María Guerra y Mariola Cubells. El 21 de mayo llega a Tenerife Quieto todo el mundo, con Facu Díaz y Miguel Maldonado. Por último, Clara Ingold cierra el programa humorístico de Primavera en la Fundación. Será el 18 de junio con Paloma de parque. El nuevo espectáculo de Clara Ingold es celebración y lamento, alegría y tristeza, principio y final, comedia y drama, humor y crítica.