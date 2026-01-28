La DGT fija importantes restricciones de tráfico en todas las carreteras de Tenerife en estas fechas de 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las medidas especiales de regulación del tráfico para 2026, y entre ellas figuran restricciones que afectarán a todas las carreteras de Tenerife en varias fechas clave del año.
La resolución, firmada por el director general de Tráfico, Pere Navarro, establece limitaciones a la circulación en periodos de alta afluencia de vehículos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar la fluidez del tráfico.
En el caso de Tenerife, las restricciones se aplicarán tanto por festivos señalados como por operaciones especiales de tráfico.
Fechas con restricciones de tráfico en Tenerife en 2026
Según el BOE, las limitaciones afectarán a todas las carreteras de la Isla en los siguientes días:
- Del 2 al 5 de abril, con motivo de la Semana Santa
- Todos los domingos de julio y agosto, coincidiendo con los desplazamientos de verano
- Sábado 30 de mayo, Día de Canarias
- Del 14 al 16 de agosto, en plena temporada alta turística
- Del 21 de octubre al 2 de noviembre, coincidiendo con el puente de Todos los Santos
Durante estos periodos, la DGT podrá aplicar medidas especiales de regulación, especialmente en los tramos con mayor intensidad de tráfico.
Qué tipo de restricciones puede aplicar la DGT
La resolución permite a Tráfico imponer, cuando sea necesario:
- Limitaciones a la circulación de vehículos pesados
- Prohibiciones de adelantamiento en determinados tramos
- Uso dinámico del arcén como carril adicional
- Habilitación de carriles en sentido contrario
- Cortes o desvíos puntuales por seguridad vial
- Refuerzo de controles de la Guardia Civil
Estas medidas se activarán en función de la densidad del tráfico y las condiciones de seguridad, y se señalizarán en carretera y en los paneles informativos.
Qué ocurre si se incumplen las restricciones
El BOE advierte de que el incumplimiento de las medidas de tráfico puede conllevar sanciones, incluida la retirada del vehículo de la vía y su traslado al depósito, si supone un riesgo para la circulación.
Por qué se aplican estas medidas
La DGT justifica estas restricciones por la concentración masiva de vehículos en determinadas fechas, especialmente en islas con una alta presión turística como Tenerife, y por la necesidad de reducir accidentes y atascos en los momentos más críticos del año.
La resolución estará vigente durante todo 2026 y se aplicará en coordinación con la Guardia Civil de Tráfico y los Centros de Gestión de Tráfico.