Pere Navarro, director de la DGT, habla claro sobre las multas de 200 euros por la baliza V16 y otro elemento indispensable: “Es obligatorio por ley”

El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha advertido de que los conductores que se detengan por una avería o un incidente en carretera y no coloquen la baliza V-16 pueden ser denunciados, ya que la norma está en vigor y así lo establece la ley.
La afirmación fue realizada en declaraciones a Europa Press, al ser preguntado por el fin del plazo de adaptación antes de comenzar a imponer multas por no usar la baliza V-16.
“En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley”, señala Navarro.
La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera, sustituyendo de forma definitiva a los triángulos de preseñalización como dispositivo legal.
Navarro recordó que se ha concedido un tiempo de adaptación para facilitar la implantación de la medida, teniendo en cuenta que afecta a casi 30 millones de vehículos. Según explicó, el objetivo es mejorar la seguridad vial y salvar vidas, no recaudar sanciones.
El director de Tráfico evitó dar una fecha concreta para el fin de ese periodo de flexibilidad, aunque insistió en que la obligación legal de llevar la baliza V-16 ya está vigente.
La normativa establece que las balizas deben estar homologadas y certificadas por IDIADA o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados que verifican que cumplen los requisitos de conectividad, visibilidad y funcionamiento.
No llevar la baliza V-16 o utilizar un modelo no homologado puede acarrear una multa leve de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba anteriormente por no llevar los triángulos de emergencia.
¿Qué dice la DGT sobre el chaleco reflectante?
La baliza no es el único elemento obligatorio en caso de avería. El chaleco reflectante sigue siendo obligatorio cuando el conductor sale del vehículo y ocupa la calzada o el arcén en vías interurbanas, según el Reglamento General de Circulación.
No llevar el chaleco o no utilizarlo correctamente puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico recuerdan que esta multa no es nueva y que se aplica desde hace años, especialmente cuando el chaleco se guarda en el maletero y el conductor se ve obligado a bajar del coche sin él.
Las sanciones por no llevar la baliza V-16 y por no usar el chaleco reflectante son independientes, por lo que un conductor podría recibir dos multas si incumple ambas obligaciones.