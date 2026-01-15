Estas son las balizas V16 que ya no podrás comprar ni en Amazon ni en Aliexpress

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dejado fuera de la lista oficial a cuatro modelos de balizas V16 que hasta ahora podían comprarse con normalidad. La decisión llega a pocos días de que estos dispositivos pasen a ser obligatorios en los vehículos, lo que implica que dichos modelos ya no podrán seguir comercializándose, aunque sí podrán utilizarse en carretera.
Las balizas V16 cuya homologación ha quedado sin efecto son Don Feliz V16IoT, The Boutique For Your Car V16IoT, Ikrea V16IoT y Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC). Los tres primeros proceden de fabricación china, mientras que el último se produce en España. En todos los casos, la retirada afecta únicamente a su venta, no a su uso por parte de quienes ya los hayan adquirido.
Según ha confirmado la DGT a FACUA-Consumidores en Acción, la pérdida de homologación responde a motivos administrativos y no técnicos. En algunos casos, la retirada fue solicitada por las propias empresas; en otros, la certificación expiró sin que se solicitara su renovación.
¿SE PUEDEN SEGUIR USANDO ESTAS BALIZAS V16?
FACUA subraya que los conductores que ya tengan estos dispositivos pueden seguir utilizándolos con total seguridad a partir del 1 de enero de 2026, ya que cumplen las especificaciones técnicas exigidas. La asociación recuerda que en la web oficial de la DGT se puede consultar el listado actualizado de balizas certificadas.
Por otro lado, la organización de consumidores ha alertado sobre la venta de balizas sin conectividad con la DGT, un requisito que será obligatorio desde el inicio de 2026. FACUA ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que varias plataformas continúan ofreciendo estos productos sin advertir claramente de que dejarán de ser válidos.
Según ha comprobado la asociación, en Amazon, AliExpress y Leroy Merlin todavía se comercializan balizas que se anuncian como «homologadas por la DGT», aunque no se especifica que su vigencia, como simple complemento de los triángulos de señalización, finalizará al término de 2025.
FACUA también critica que se permita vender estos dispositivos con el distintivo de homologación sin que en su etiquetado o publicidad se aclare que no serán válidos a partir de enero de 2026 por no contar con conectividad con la Dirección General de Tráfico.