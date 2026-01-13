El Clúster Canario de la Música inicia el año con nuevo sitio web, clustercanariodelamusica.com, donde cualquier persona del sector podrá hacerse socia, “formando parte de un espacio único de cooperación, innovación y proyección cultural”.
La web, detallan, “no solo permitirá la adhesión directa, sino que también será un canal de comunicación y transparencia, en el que se compartirán los proyectos, avances y acciones del Clúster, fomentando la participación y la colaboración entre todos los agentes. El pago de la cuota, anual y con un precio simbólico de 50 euros, representa el compromiso accesible de quienes deseen formar parte de esta red, reforzando la fuerza colectiva del sector y su capacidad para mantener un diálogo directo con instituciones y administraciones”.
Desde esa perspectiva, el Clúster Canario de la Música invita a todos los profesionales, empresas y agentes culturales del sector musical a visitar la nueva web y unirse como socios, “participando en la construcción de un proyecto que apuesta por la innovación, la cooperación y la visibilidad del sector musical en Canarias y Europa”.