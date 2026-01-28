El Esther Ovejero Quintet abre el ‘Jazz Café’ de CajaCanarias el 4 de febrero

La Fundación CajaCanarias pone en marcha la cuarta edición del Jazz Café, un ciclo musical dedicado al disfrute de este género en directo. El proyecto refuerza en esta edición su alcance territorial con la incorporación de cinco conciertos en La Palma, que se suman a las diez sesiones previstas en Santa Cruz de Tenerife.
Todas las citas darán comienzo a las 19.00 horas, tanto en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife como en el de Santa Cruz de La Palma, e incluirán servicio de café e infusiones en el precio de la entrada, dando paso a las 20.00 horas a la actuación musical. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra en el sitio web www.cajacanarias.com.
La fundación ha dado a conocer las siete primeras actuaciones que contempla Jazz Café. La agenda se abre el 4 de febrero en la capital tinerfeña con el Esther Ovejero Quintet, un proyecto liderado por la inconfundible y potente voz de Esther Ovejero, acompañada por un cuarteto de músicos de reconocida trayectoria en Canarias y en el panorama nacional.
Methenology feat. Polo Ortí protagoniza la segunda cita en Tenerife, el 4 de marzo. Methenology es una formación dedicada a la música del Pat Metheny, tanto en solitario como en el Pat Metheny Group, abarcando su repertorio de una manera respetuosa y emocional con la intención de transmitir todo su arte y virtuosismo.
En esta ocasión el proyecto cuenta con la participación especial del pianista Polo Ortí, músico excepcional con una sólida trayectoria internacional como compositor, docente y solista. Esta misma propuesta protagonizará al día siguiente el inicio del ciclo musical en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma.
La agenda anual incluye una decena de sesiones en Tenerife y otras cinco en La Palma, con servicio de café e infusiones
El Jazz Café recibirá el 8 de abril a The Capitals, un quinteto afincado en Barcelona que busca redefinir los límites de los géneros y ritmos musicales, ofreciendo al público una experiencia sonora auténtica, apasionada y profundamente humana. Cada concierto de The Capitals es una invitación a explorar los paisajes sonoros que los definen como músicos y como personas. Un directo lleno de energía más allá de las fronteras.
El 13 de mayo será el turno de Enrique Thompson & Revirado Project, un ensamble de vanguardia que explora el diálogo entre la tradición del tango y la sofisticación del jazz contemporáneo. Con arreglos intrincados y una interacción instrumental fluida, el proyecto transforma la melancolía argentina en una narrativa fresca y expansiva.
AL FARABI
La programación continuará el 24 de junio con Al farabi. El conjunto nació en 1989 de la unión de Fernando Ortí, José Ángel López Viera y José Pedro Pérez, tres músicos tinerfeños con una sólida formación y una activa participación en el panorama musical canario. Al farabi desarrolla una propuesta musical ecléctica, con marcados elementos étnicos inspirados en la naturaleza. Sus composiciones destacan por un vivo carácter impresionista, un equilibrado tratamiento armónico y un colorido instrumental.
El 22 de julio, Jazz Café albergará el recital de Marcelo Gueblón Cuarteto. Gueblón es un músico y compositor nacido en 1959 en Banfield, Argentina, con una extensa trayectoria como instrumentista, creador y docente. Tras una carrera marcada por la excelencia, regresa a Santa Cruz de Tenerife, ciudad donde vivió durante años, para participar en el ciclo y presentar su proyecto más reciente, Blon, acompañado por músicos excepcionales. El concierto de este verano incluirá piezas de sus tres discos como solista: On Love, Xperience y Días.