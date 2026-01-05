El film canario ‘La Lucha’, de José Alayón, llega a las salas de cine el 30 de enero

La película canaria La Lucha, de José Alayón, llega a las salas de cine el 30 de enero. La cinta está interpretada por luchadores de las Islas, como el herreño Tomasín Padrón, en el papel de Miguel, padre de la protagonista, y la majorera Inés Cano, que interpreta a Inés, la hermana de Miguel, a los que acompaña la también luchadora Yazmina Estupiñán, que encarna a Mariana, la hija de Miguel. La productora El Viaje Films organiza este mes una agenda de pases especiales en el Archipiélago.
Desde su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección Nuevos directores, el pasado septiembre, el recorrido de La Lucha (España, Colombia) por otros certámenes le ha valido la mención de honor del jurado en la Mostra Internacional de Cine de São Paulo (Brasil), en la sección New Filmmakers Competition; el premio a la Mejor Música en el Festival Cinespaña Toulouse (Francia); el de mejor película y el del jurado joven en el Efebo d’Oro Film Festival (Italia) y su selección para ser exhibida en los festivales de cine de Thessaloniki (Grecia), Vancouver (Canadá), FIFIB Festival Internacional du Film Indépendant de Bordeaux (Francia) y Alice nella Città (Italia).
LA TRAMA
La película presenta al espectador a Mariana y Miguel, que tratan de seguir adelante tras la muerte de la madre de ella y esposa de él. La pérdida ha dejado a ambos a la deriva, en medio de la aridez de Fuerteventura. Su único refugio es la lucha canaria, que les permite hacerse un lugar en el mundo; pero el cuerpo de Miguel empieza a fallar y la rabia de Mariana la empuja a desafiar las normas. Con la final del campeonato cerca, padre e hija buscan reencontrarse antes de que sea demasiado tarde.
La Lucha es una historia con múltiples lecturas en torno a la identidad y a la capacidad de resistencia -cultural e individual-. Para su segundo largometraje, Alayón mantiene su interés por emplear el cuerpo de los protagonistas como soportes del relato, como narradores, al ser la superficie en la que se inscriben las emociones, un enfoque que había empleado también en su ópera prima, Slimane. En este caso, además, el cuerpo es el lugar donde se encarnan la identidad colectiva y la fragilidad íntima de los personajes.
Tras años dedicado a la producción creativa y la dirección de fotografía desde El Viaje Films, Alayón une en La Lucha dos elementos que lo obsesionan: la exploración de los vínculos familiares y la reflexión sobre la identidad colectiva. La historia está enfocada para “interrogarnos sobre cómo habitamos la pérdida, cómo transmitimos la fuerza de generación en generación, cómo nos sostenemos unos a otros para no caer, en un relato doble: el de un pueblo que se reconoce en un rito ancestral y el de una familia que aprende a vivir con la ausencia”, apunta el director. Es una lucha colectiva y otra íntima que hablan de la necesidad de resistir.
EL REPARTO
El director y su equipo se embarcaron en un casting en busca de luchadores capaces de encarnar a los personajes. Fruto de ello, participan en la película los ya mencionados Tomasín Padrón e Inés Cano, cuya hija, Sara, también luchadora, interpreta a Yumara en la película. Junto a ellos figuran rostros conocidos por los aficionados a este deporte, como Mahamadou Danthioko, Pedro Hernández y Miguel Hernández, y las jóvenes luchadoras Olivia Ramírez, Fatou Gueye, Yumara Mel, Lucía Afonso y Daniela Batista. Igualmente, es posible reconocer en el film a personalidades relevantes del deporte ancestral, como Raimundo García, el veterano Cuco Doctoral y Jorge Ávila.
El equipo de la cinta de José Alayón cuenta con Marina Alberti en la producción ejecutiva y el guion -labor que comparte con Samuel M. Delgado-; el propio Alayón, José M. Viña, Jamie Weiss, Jairo López, María Alejandra Mosquera y Carlos E. García, en la producción, y Patricia Estévez, en la dirección de producción. La dirección de fotografía es de Mauro Herce, nominado en los premios del cine europeo en la categoría de mejor fotografía por su trabajo en Sirat, de Óliver Laxe.
La música es de Camilo Sanabria y Adriana Galán. Se encarga de la dirección de arte Silvia Navarro; Atri Galván, del diseño de vestuario; Emma Tusell, del montaje, y Carlos E. García, del diseño de sonido.
La Lucha es una coproducción entre España (El Viaje Films) y Colombia (Blond Indian Films), con la financiación de Media (subprograma de Europa Creativa), ICAA (Ministerio de Cultura), el Gobierno de Canarias y la televisión autonómica, y el Cabildo de Tenerife.
El proyecto cuenta con la producción asociada de Macaronesia Films y el apoyo de la Federación Canaria de Lucha, la de Fuerteventura, los ayuntamientos de Puerto del Rosario, Tuineje, Pájara y Antigua, la Fuerteventura Film Commission y diferentes clubes y colectivos de lucha canaria.