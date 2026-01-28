El Gobierno regional publica ‘Juan José Delgado, de un sabio antológico’

El área de Cultura del Gobierno regional acaba de publicar, en su colección Biblioteca Básica Canaria (BBC), Juan José Delgado, de un sabio antológico. El volumen se presenta este jueves (19.00 horas) en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife. El acto estará conducido por el viceconsejero de Cultura, Horacio Umpiérrez, y el escritor Víctor Álamo de la Rosa, coordinador de la publicación. La entrada es libre hasta completar el aforo.
El libro, el número 75 de la BBC, rescata la figura del escritor y profesor Juan José Delgado, fallecido en 2017, presentando una amplia antología de la obra en prosa, poética y ensayística de quien fuera miembro de la Academia Canaria de la Lengua.
UNA AMPLIA PANORÁMICA
Juan José Delgado Hernández (Valle de San Lorenzo, Arona, 1949-La Laguna, 2017) fue narrador, poeta, ensayista, profesor en enseñanza secundaria y de la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna, periodista, silencioso agitador de revistas culturales y suplementos literarios de periódicos, colecciones, proyectos editoriales, maestro de escritores, divulgador, formador de formadores, prologuista y reseñador.
Esta nueva publicación reúne fragmentos de sus novelas, poemarios, ensayos y libros de relatos para ofrecer una panorámica amplia. El escritor publicó cuatro novelas, cinco libros de poesía, dos de cuentos (el último, Cáscaras, en septiembre de 2017, pocos días antes de su fallecimiento), ensayos como Por lugares de la modernidad literaria y antologías del cuento canario del siglo XX.
Su labor intelectual, crítica, ensayística, es crucial si se quiere entender el devenir de la literatura canaria del siglo XX y principios del XXI. Sin sus publicaciones y ensayos no se entendería el fenómeno fetasiano, esa generación de escritores tan singular que cambió para siempre la literatura canaria, con autores como Rafael Arozarena e Isaac de Vega, abanderando una literatura distinta que llega hasta nuestros días con varios epígonos y múltiples admiradores.
Las novelas de Juan José Delgado, Canto de verdugo y ajusticiados, Viaje a las tierras perdidas, La fiesta de los infiernos y La trama del arquitecto, deben situarse dentro del alegorismo narrativo. Son cinco sus poemarios, con una escritura y estilo trabajados hasta la extenuación: Tres gritos favorables bajo las nubes, Comensales del cuervo, Un espacio bajo el día, El libro de la intemperie y Los cielos que escalamos.